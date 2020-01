Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, συναντήθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Oι δύο άνδρες συζήτησαν πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία μπορούν να εργαστούν από κοινού για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τη Λιβύη, καθώς και τη σχέση ΕΕ-Τουρκίας.

