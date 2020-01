Στην πολυτάραχη περίοδο της γερμανικής ενοποίησης το όνομα του Γκύντερ Κράουζε προκαλούσε δέος: ήταν υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στο πλευρό του Ανατολικογερμανού Λόταρ ντε Μεζιέρ. Ήταν ισότιμος συνομιλητής του, τότε, υπουργού Εσωτερικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και συνυπέγραψε μαζί του, εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΛΔΓ), την ιστορική συμφωνία για την Επανένωση της Γερμανίας. Είχε γίνει δεκτός από τον Πάπα σε ιδιωτική ακρόαση. Διετέλεσε υπουργός Μεταφορών στην κυβέρνηση του Χέλμουτ Κολ. Για μερικά χρόνια απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, αν και παρέμεινε ενεργός στο κυβερνών χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDU), διατηρώντας μάλιστα, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, φιλική σχέση με την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Στα 66 του χρόνια ο Γκύντερ Κράουζε, μηχανικός, διδάκτωρ του πανεπιστημίου της Βαϊμάρης και πρώην υπουργός, επανέρχεται στο προσκήνιο με τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, καθώς δηλώνει συμμετοχή σε ριάλιτι επιβίωσης. Πρόκειται για τη γερμανική διασκευή του «Ι’m a Celebrity, Get Me Out of Here», που κάνει πρεμιέρα στις 10 Ιανουαρίου στο RTL. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ποικίλες δοκιμασίες στη ζούγκλα της Αυστραλίας, όπως υποβρύχιες αποστολές, κατάποση ζωντανών οργανισμών, συνύπαρξη με ενοχλητικά ζωύφια ή και ένα κυνήγι θησαυρού. Συνολικά 12 υποψήφιοι διεκδικούν την εύνοια του κοινού. Μεταξύ αυτών είναι η ηθοποιός Σόνια Κίρχμπεργκερ, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας Σβεν Ότκε, η playmate Αναστασία Αβίλοβα και βέβαια ο Γκύντερ Κράουζε.

«Είναι τρελός αυτός ο Κράουζε…»

Τί λένε άραγε οι κομματικοί φίλοι του γι αυτή την ασυνήθιστη επιλογή; Σε συνεντεύξεις του ο Γκύνtερ Κράουζε λέει ότι η καγκελάριος «ανέχεται» τη συμμετοχή του στο ριάλιτι του RTL. «Από τη μία πλευρά μάλλον δεν θα εγκρίνει το γεγονός ότι είμαι ο πρώτος υπουργός που συμμετέχει σε αυτό το ριάλιτι επιβίωσης, αλλά από την άλλη πλευρά έχει κατανόηση για το γεγονός ότι θέλω να αξιοποιήσω το συγκεκριμένο τηλεοπτικό κόνσεπτ για να εξηγήσω κάποια πράγματα», υποστηρίζει. Μάλιστα υπόσχεται ότι έχει πολλά να διηγηθεί στη ζούγκλα της Αυστραλίας, μεταξύ άλλων «και κάποιες ιστορίες από την περίοδο της επανένωσης».

Από κει και πέρα, παραδέχεται ο Κράουζε, «οι περισσότεροι φίλοι στο CDU δεν εγκρίνουν και τόσο πολύ» τη συμμετοχή του, αλλά σκέπτονται ότι «είναι τρελός αυτός ο Κράουζε, οπότε θα το κάνει κι αυτό…». Επισήμως, η γερμανική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τις δραστηριότητες του πρώην υπουργού. Η αναπληρωτής κυβερνητική εκπρόσωπος Ουλρίκε Ντέμερ είχε δεχθεί σχετικό ερώτημα από δημοσιογράφο, για να απαντήσει με απόλυτη σοβαρότητα: «Δεν διαθέτω κάποιες πληροφορίες επ’ αυτού».

Πολυτάραχος βίος μετά την υπουργική θητεία

Κατά καιρούς το όνομα του Γκύντερ Κράουζε επανέρχεται στην επικαιρότητα, αλλά όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Το 1993 είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει από το υπουργείο Μεταφορών μετά από αποκαλύψεις για παράτυπη απασχόληση μίας καθαρίστριας, ενώ εκκρεμούσαν εναντίον του και αιτιάσεις για αδιαφανείς συναλλαγές στην αγορά ακινήτων. Στη συνέχεια ο Κράουζε στράφηκε στον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά μετά από κάποιες ατυχείς επιλογές βρέθηκε μπροστά σε σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Το 1998 είδε το σπίτι του να βγαίνει σε πλειστηριασμό, ενώ το 2018 αντιμετώπισε αγωγή έξωσης από τη βίλα στην οποία διέμενε, στο Βρανδεμβούργο. Επόμενος σταθμός: η ζούγκλα της Αυστραλίας.

Γιάννης Παπαδημητρίου (DPA, Spiegel.de, Generalanzeiger.de)