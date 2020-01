Μαίνονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία συνεχίζοντας να κατακαίνε την χώρα με τους ειδικούς να κάνουν δυσοίωνες προβλέψεις και τις αρχές να ανεβάζουν σε 23 τους νεκρούς από την έναρξη της περιόδου των πυρκαγιών, τον Σεπτέμβριο.

Δεκάδες άλλοι φέρονται ως αγνοούμενοι, ενώ περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει απανθρακωθεί επιφάνεια που αντιστοιχεί σε έκταση διπλάσια από αυτή του Βελγίου.

Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Γίνεται λόγος για 500 εκατομμύρια ζώα νεκρά -αρκετά από αυτά απειλούνται με εξαφάνιση.

Australia is burning. The worst is yet to come: 24 people dead 500 million animals dead 8,000 koalas dead, Over 5.5 million hectares burned (the size of Belgium), Fire perimeter more than 10,000 miles long, More than 1400 homes destroyed Thousands of other #AustraliaOnFire pic.twitter.com/Wo8WVmw016

How Can we describe this ! Australian fire fighters feeding the thirsty animal kaola at forest fires #AustraliaOnFire #saveAnimals pic.twitter.com/vuDEngOiTy

Οι προβλέψεις των ειδικών είναι δυσοίωνες καθώς ο καύσωνας επιμένει όπως και οι θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους.

Υπάρχει κίνδυνος να αναζωπυρωθούν εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές, που κατακαίουν τη χώρα τους τελευταίους τέσσερις μήνες, οι περισσότερες από τις οποίες παραμένουν ακόμη ανεξέλεγκτες

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι συνθήκες μπορεί να είναι χειρότερες από αυτές της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, όταν οι φωτιές κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους και παραθεριστές να αναζητήσουν καταφύγιο στις ακτές.

Why do the catastrophic scenes in Australia not alarm anyone!?

THERE IS A FIRE IN AUSTRALIA THE SIZE OF MANHATTAN

What if instead of thinking of Brexit and going to war with Iran we actually fucking helped one-another and save the god damn planet! 🌍 #AustraliaOnFire pic.twitter.com/OANRG6vn6D

