Τη ζωή με τον Μπόρις Τζόνσον για τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς και τη… ζωή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται πλέον να συνηθίσουν οι Βρετανοί μετά τη συντριπτική νίκη των Συντηρητικών στις εκλογές της Πέμπτης.

Οι Βρετανοί απέδειξαν έμπρακτα ότι… δεν υπάρχει κακή διαφήμιση και αψηφώντας τα δεκάδες αρνητικά για τα οποία κατηγορείται ο Μπόρις Τζόνσον, τον οδήγησαν «καλπάζοντας» στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι πλέον ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, αφού με τις 365 έδρες που εξασφάλισε (χρειαζόταν 326 για την αυτοδυναμία) σε συνδυασμό με τις μόλις 203 του μεγάλου του αντίπαλου, του κόμματος των Εργατικών, έχει τα χέρια του λυμένα να κάνει αυτά που θέλει στο κοινοβούλιο.

Πρώτα και πάνω από όλα φυσικά είναι το Brexit, το οποίο έφερε τη Μεγάλη Βρετανία… στα πρόθυρα της διάλυσης. Πλέον, η 31η Ιανουαρίου… δεν μπορεί να έρθει αρκετά γρήγορα για τον βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος κρατάει στα χέρια του και το μαχαίρι και το πεπόνι για να φέρει εις πέρας τη διαδικασία. Έτσι θα μπει τέλος σε μια μακρά περίοδο πολιτικής κρίσης στο εσωτερικό της χώρας. Το τι θα ακολουθήσει, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση είναι άλλου παπά ευαγγέλιο.

Σε αυτή την πολιτική κρίση που βίωνε η Μεγάλη Βρετανία αναφέρθηκε και ο Μπόρις Τζονσον απευθυνόμενος στα ΜΜΕ έξω από τη Ντάουνιγκ Στριτ το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο βρετανός πρωθυπουργός εμφανώς πιο ήρεμος, αφού μόλις είχε γυρίσει από το παλάτι όπου είχε λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, είπε πως ήρθε η ώρα η Βρετανία να επουλώσει τις πληγές της.

Υπογράμμισε, δε, ότι θέλει να ενώσει τη χώρα, η οποία «δικαιούται» ένα διάλειμμα από την πολιτική μετά από τόσες εβδομάδες αναταραχών.

"We should focus above all on the NHS." @BorisJohnson says the country deserves a 'permanent break' from talking about #Brexit and should be assured 2020 will be a year of 'prosperity, growth and hope.'

