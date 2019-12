Στα επόμενα βήματα για τη Μεγάλη Βρετανία, μετά τον θρίαμβό του στις εκλογές της Πέμπτης, αναφέρθηκε ο Μπόρις Τζόνσον στην πρώτη του ομιλία έξω από το 10 της Ντάουνιγκ Στριτ, μετά την επανεκλογή του.

Αφότου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 12ης Νοεμβρίου ξεκαθάρισε πως θέλει να ηγηθεί μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Αναφορικά με το Brexit, ο βρετανός πρωθυπουργός, τόνισε ότι θέλει μια νέα συνεργασία με την ΕΕ.

Φυσικά ο βρετανός πρωθυπουργός δεν ξέχασε το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο αποτέλεσε μήλο τη έριδος στην προεκλογική διαμάχη.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η κυβέρνηση θα ρίξει χρήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως για προσλήψεις σε νοσοκόμες και νέα νοσοκομεία.

Υπογράμμισε, δε, ότι θέλει να ενώσει τη χώρα, η οποία «δικαιούται» ένα διάλειμμα από την πολιτική μετά από τόσες εβδομάδες πολιτικών αναταραχών.

"We should focus above all on the NHS." @BorisJohnson says the country deserves a 'permanent break' from talking about #Brexit and should be assured 2020 will be a year of 'prosperity, growth and hope.'

