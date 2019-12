Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσαν επίσημα τις κατηγορίες κατά του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση του Κογκρέσου, κάνοντας τον, τον τρίτο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ που είναι αντιμετωπίζει παραπομπή.

Η πλήρης Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει τις κατηγορίες, ή τα άρθρα της παραπομπής αυτή τη βδομάδα.

O πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Τζέρολντ Νάντλερ, δήλωσε ότι ο Τραμπ «θεωρεί ότι είναι υπεράνω του νόμου».

«Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι κανένας, ούτε ακόμα και ο πρόεδρος, δεν είναι υπεράνω του νόμου» υπογράμμισε, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Το να παραπέμπεις έναν Πρόεδρο που έχει αποδείξει μέσω των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ίσως της ισχυρότερης οικονομίας στην ιστορία της χώρας μας, ότι έχει μία από τις πιο επιτυχημένες προεδρίες όλων των εποχών και το σημαντικότερο, που δεν έχει κάνει τίποτα λάθος, είναι η τεράστια πολιτική τρέλα!» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019