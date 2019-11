Την τελευταία του πνοή στο Ντουμπάι σε ηλικία μόλις 59 ετών άφησε ο γνωστός Βρετανός τηλεοπτικός σεφ, Γκάρι Ρόουντς.

Ο σεφ, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη Βρετανία, είχε συμμετάσχει στο MasterChef, MasterChef USA αλλά και το Hell’s Kitchen, ενώ εξαιτίας του ιδιαίτερου κουρέματος του είχε το παρατσούκλι ο «ροκ σταρ της κουζίνας».

Μυστήριο με τον θάνατό του

Μυστήριο μέχρι στιγμής αποτελούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γκάρι Ρόουντς άφησε την τελευταία του πνοή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο Τζέιμι Όλιερ αναφέρει σε σχόλιό του στα κοινωνικά δίκτυα πως ο θάνατος του διάσημου μάγειρα ήρθε μετά από μία «τραγική πτώση».

Η εταιρία παραγωγής ανέφερε πως ο διάσημος Βρετανός γύρισε σπίτι του επειδή ένιωθε αδιάθετος, διακόπτοντας έτσι τα γυρίσματα του νέου του τηλεοπτικού του σόου στο Ντουμπάι.

Η οικογένειά του σε ανακοίνωση που έκανε για τον χαμό του Γκάριθ Ρόουντ ανέφερε πως ο Γκάρι Ρόουντς έφυγε «πολύ ξαφνικά».

Ειδικότερα η ανακοίνωση της οικογενείας αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια Ρόουντς ανακοινώνει τον θάνατο του πολυαγαπημένου συζύγου, πατέρα και αδελφού Γκάρι Ρόουντς. Ο Γκάρι πέθανε χτες το βράδυ, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, σε ηλικία 59 ετών. Στο πλευρό του ήταν η πολυαγαπημένη του σύζυγος Τζένι. Η οικογένεια θέλει να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο για τη στήριξή του και να ζητήσει σεβασμό αυτές τις δύσκολες ώρες».

Ποιος ήταν ο Γκάρι Ρόουντς

Γεννηθείς το 1960 στο νότιο Λονδίνο, ο Γκάρι Ρόουντς ενέπνευσε τους Βρετανούς με τον καινοτόμο τρόπο που προσέγγισε την τέχνη της μαγειρικής.

Ο Ρόουντς ήταν αρχισέφ στο εστιατόριο Greenhouse στο Μέιφερ, πριν ανοίξει τα δικά του εστιατόρια σε πόλεις του κόσμου. Ομως εκτός από τα εστιατόρια, ήταν γνωστός και για τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση. Πέρα από τα δικά του τηλεοπτικά show όπως τα «Rhodes Around Britain» και «Gary’s Perfect Christmas», ο Ρόουντς παρουσίασε δυο σεζόν του αμερικανικού παιχνιδιού μαγειρικής Master Chef.

Επιπλέον, ήταν ένας από τους δυο σεφ που ηγήθηκε τις ομάδες στη δεύτερη σεζόν του «Hell’s Kitchen», δίπλα στον Ζαν-Κριστόφ Νοβέλι.

Το 2006, ήταν ένας από τους σεφ που διαγωνίστηκαν στο Great British Menu και πρόσφατα εμφανίστηκε στην επανένωση της εκπομπής Great British Food Revival.

Το 2008 συμμετείχε στον τηλεοπτικό διαγωνισμό χορού «Strictly Come Dancing», παρτενέρ του οποίου ήταν η χορεύτρια Κάρεν Χάρντι. Το 2006 τιμήθηκε με το Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Order of the British Empire) για τη συνεισφορά του στο χώρο της εστίασης της Αγγλίας.

Η εφημερίδα «The National» στο Αμπού Ντάμπι έγραψε όπως ο Ρόουντς κατοικούσε στο Ντουμπάι από το 2010.