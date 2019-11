Μια ιδιαίτερα άβολη αλλά και μοναδική στιγμή περιελάμβανε για τον Ντόναλντ Τραμπ η επιβίβασή του από το Air Force One.

Την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος κατέβαινε από την λιμουζίνα για να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, χάρισε στους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο ένα περίεργο θέαμα.

Ειδικότερα, από τα παπούτσια του Τραμπ -όπως αποτυπώνεται στο φωτογραφικό φακό- κρεμόταν… χαρτί υγείας.

Οι φωτογραφίες από τη σκηνή κάνουν μάλιστα το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας άφθονο γέλιο στο Twitter. Κι αυτό, διότι ο Τραμπ το έχει… επαναλάβει.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2018, καθώς επέβαινε στο Air Force One με προορισμό τη Μινεσότα, πιάστηκε να έχει χαρτί υγείας κολλημένο στα παπούτσια του.

Ο Τραμπ καθ’ οδόν προς το αεροπλάνο γύρισε να χαιρετήσει το πλήθος και τότε το κομμάτι χαρτί ξεκόλλησε από τα παπούτσια του.

Κακή ημέρα για να είσαι Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών…

Here you go Spicy… With music pic.twitter.com/OSLb7GUssX

— Jay Delecto Stan Account (@CocoWhite305) October 5, 2018