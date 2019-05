Μετά το ντέρμπι με την Ίντερ για την 37η αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Νάπολι θα προχωρήσει στην ανακαίνιση του γηπέδου της το καλοκαίρι.

Οι διοικούντες την ομάδα πήραν την απόφαση να αλλάξει το γήπεδο καθώς πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα γήπεδα της Ιταλίας. Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούλιο και θα αφορούν τόσο τα καθίσματα, αλλά και τον στίβο γύρο από τον αγωνιστικό χώρο.

Αλλαγές θα γίνουν και στην εξωτερική όψη του σταδίου και φυσικά τα χρώματα που θα πρωταγωνιστούν θα είναι το μπλε, το γαλάζιο και το άσπρο.

Stadio San Paolo is getting a face-lift ahead of the Universidade games on July 3 #Napoli pic.twitter.com/TKD2SUN3lv

— Steve Mitchell (@barafundler) April 30, 2019