Σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε τη νύχτα τη νότια και κεντρική Γαλλία και σε κάποιες πόλεις και χωριά της περιοχής το χιόνι που έπεσε έφθασε τους 40 πόντους, προκαλώντας χάος στους δρόμους και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε σχεδόν 200.000 σπίτια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η γαλλική εταιρεία ενέργειας Enedis ανακοίνωσε ότι 195.000 σπίτια δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σε δύο κεντρικές περιοχές της χώρας, τη Λιμουζέν και τη Σαντρ Βαλ ντε Λουάρ, και τεχνικοί μετέβησαν επί τόπου για να αποκαταστήσουν τη σύνδεση.

Οι ασυνήθιστες για την εποχή σφοδρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στην Ωβέρνη-Ρον-Αλπ και στις γειτονικές περιοχές, νότια και δυτικά της Λυών. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν παχύ στρώμα χιονιού να έχει καλύψει αυτοκινητοδρόμους και πόλεις και εκατοντάδες αυτοκίνητα παγιδευμένα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι περισσότερα από 2.000 οχήματα ακινητοποιήθηκαν στους δρόμους της Μασίφ Σεντράλ, ενώ 17 νομοί της χώρας παραμένουν μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε πορτοκαλί συναγερμό.

Περίπου 1.250 φορτηγά και 700 Ι.Χ οχήματα παρέμεναν σήμερα το πρωί ακινητοποιημένα σε διάφορους οδικούς άξονες της Μασιφ Σεντράλ, σύμφωνα με τη χωροφυλακή.

Traffic has ground to a halt in heavy snowfall in near Saint-Ferréol-D'Auroure in Haute-Loire, France tonight, October 29. Report: Karen Jussouy pic.twitter.com/BxBSPazhlf

Πολλές εκατοντάδες οδηγοί εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και αναζήτησαν ένα ζεστό μέρος για να περάσουν τη νύχτα. Χρήστες του Facebook αναρτούσαν μηνύματα ζητώντας βοήθεια, ενώ εκχιονιστικά μηχανήματα επιστρατεύθηκαν για να απομακρύνουν το χιόνι από τους δρόμους.

Παράλληλα, τα προβλήματα που σημειώθηκαν από χθες το βράδυ στη σιδηροδρομική σύνδεση της Λυών με την Σαιντ-Ετιέν αποκαθίστανται σταδιακά. Στον σταθμό Παρτ Ντιέ της Λυών, 500 ταξιδιώτες βρέθηκαν χωρίς τρένο για τη Σαιντ-Ετιέν και περίπου 400 από αυτούς πέρασαν τη νύχτα μέσα σε δύο τρένα της υπερταχείας TGV, ενώ οι υπόλοιποι 100 διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχεία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία απέρριψε την κριτική που δέχτηκε ότι δεν είχε εκδώσει προειδοποίηση επισημαίνοντας ότι είχε ενημερώσει πολλές ημέρες πριν για την έλευση της κακοκαιρίας στην περιοχή καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σημειώνονταν στην Ιταλία και στην Κορσική.

Devastation for trees in France. Record snow fall weighing down on trees full of leaves. The view up /down our drive this morning – no electricity. It’s still October pic.twitter.com/idWINQxmGS

— Tom Crawford (@Tomster72) October 30, 2018