Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με την αστυνομία, όταν λιμουζίνα σκόρπισε το θάνατο σε τουριστική τοποθεσία στα προάστια της πόλης.

Το δυστύχημα συνέβη το Σάββατο, ωστόσο τoν αριθμό των θυμάτων επιβεβαίωσε την Κυριακή η αστυνομία της Νέας Υόρκης, τονίζοντας όμως ότι δεν θα δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς.

Η αμερικανική υπηρεσία για την οδική ασφάλεια έχει στείλει ομάδα για να διερευνήσει το περιστατικό, ενώ με βάση όσα έχει ανακοινώσει, η λιμουζίνα ήταν ένα από τα οχήματα που εμπλέκονται στο δυστύχημα.

Το συμβάν λογίζεται ως δυστύχημα και όχι τρομοκρατική επίθεση, καθώς πρόκειται για λιμουζίνα που χρησιμοποιείται σε γάμους και κατευθυνόταν σε γαμήλια δεξίωση.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ η λιμουζίνα συγκρούστηκε με όχημα έξω από εστιατόριο που ήταν εκείνη την ώρα γεμάτο κόσμο, χτυπώντας πολλούς πελάτες, οι οποίοι βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο πάρκινγκ του εστιατορίου.

Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν με φρίκη το δυστύχημα, λέγοντας ότι πτώματα βρίσκονταν παντού στον δρόμο, ενώ οι περισσότεροι ούρλιαζαν από όσα έβλεπαν μπροστά τους. «Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Ήταν τρομερό, τρομερό, τρομερό» λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας.

#518news #schoharie Emergency vehicles surround the Apple Barrel Cafe at Route 30 and Route 30A in Schoharie after a van style limousine and an SUV collided injuring several and killing approximately 3 people. pic.twitter.com/6HGfHcBkx9

— Peter R. Barber (@prbarber1) October 6, 2018