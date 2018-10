View this post on Instagram

🔴Se qualcuno, a #Berlino o a #Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto italiano disponibile: abbiamo già dato. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti. #aeroportichiusi