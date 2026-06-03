Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Εξαιρετική ασίστ ο Φουρνιέ, εντυπωσιακό κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς (vid)
Ο Φουρνιέ έβγαλε μόνο του τον Τζόουνς με το καλάθι κι εκείνος έκανε ένα τρομερό κάρφωμα, λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου.
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, για τον πρώτο τελικό της Stoiximan Greek Basketball League, με τον Ταϊρίκ Τζόους να χαρίζει απλόχερα θέαμα σε όσους βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά και σε όσους παρακολουθούν το ματς από την τηλεόραση.
Λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου, ο Φουρνιέ έδωσε πάσα στον Αμερικανό σέντερ και αυτός κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι του Παναθηναϊκού, ξεσηκώνοντας το κοινό στο ΣΕΦ.
Δείτε το βίντεο:
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Εξαιρετική ασίστ ο Φουρνιέ, εντυπωσιακό κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς (vid)
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