Στο νοσοκομείο της Σύρου από την Πάρο η Πέννυ Ρόγκα
Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για την περιπέπεια υγείας που είχε η Πέννυ Ρόγκα και για τη μεταφορά που χρειάστηκε
- Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών στις Αρχάνες
- Προς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πώς αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον
- Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου - 7 σε ενάμιση μήνα
- Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης στα Ιωάννινα – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Άμεση ιατρική περίθαλψη χρειάστηκε η Πέννυ Ρόγκα μετά από μία περιπέτεια υγειάς, με τη μεταφορά της στο νοσοκομείο να κρίνεται απαραίτητη.
Ο Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσης ανέφερε ότι η κατάσταση απαιτούσε πολύ γρήγορη αντίδραση, καθώς η αθλήτρια χρειαζόταν να μεταφερθεί άμεσα από την Πάρο στη Σύρο, ώστε να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
Για να πραγματοποιηθούν όλα γρήγορα και ομαλά καθοριστική ήταν η συμβολή του αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, με τον Παναθηναϊκό να τον ευχαριστεί τόσο τον ίδιο, όσο και τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ για την ιατρική περίθαλψη που παρείχαν στην Πέννυ Ρόγκα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση.
Η αθλήτρια του Συλλόγου Πέννυ Ρόγκα χρειάστηκε χτες άμεσης ιατρικής περίθαλψης και καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο κ. Βρούτσης στην άμεση διακομιδή της από την Πάρο στη Σύρο.
Ο κ. Βρούτσης ενδιαφέρθηκε και μετέπειτα για την πορεία της υγείας της και συνέβαλλε στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του περιστατικού.
Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Όμιλο Υγεία για την άμεση ανταπόκριση και ιατρική περίθαλψη στην αθλήτρια του Παναθηναϊκού Πέννυ Ρόγκα.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά για μια ακόμα φορά τη διεύθυνση του Νοσοκομείου Υγεία και ιδιαίτερα τους κ. Δημήτρη Στέφο, τον γιατρό Χρήστο Κοντοβουνήσιο και τον κ. Αναστάσιο Ντίνο για την άμεση ανταπόκριση και το ενδιαφέρον τους».
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ντόρσεϊ «σβήνει τα φώτα» στον Ντεκ (vid)
- Τρομερό ξεκίνημα του Λάιλς στην πρώτη περίοδο
- Ολυμπιακός – Ρεάλ: Στο «Telekom Center» και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (pics)
- Ο Βασίλης Σπανούλης κοντά στον Ολυμπιακό για τον τελικό με τη Ρεάλ (pic)
- Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
- Γκάλης: «Καλύτερος ο Ολυμπιακός, πιστεύω όλα θα πάνε καλά»
- Σώθηκε η Τότεναμ, έπεσε η Γουέστ Χαμ – Στο Europa League οι Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ
- Στο «T-Center» ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό – Αποθέωση από τον κόσμο (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις