Euroleague

Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ θα βρεθεί στο Telekom Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον σούπερσταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ένας από αυτούς που θα δουν το ματς από κοντά.