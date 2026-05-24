Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική – Θα «έσπρωχναν» ουσίες αξίας 339.000 ευρώ

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική πραγματοποίησαν Παρασκευή, 22 Μαΐου, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 58 και 55 ετών (άνδρας-γυναίκα), καθώς και 71χρονο αλλοδαπό, για τους οποίους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στην Αττική, ο 71χρονος κατελήφθη να κατέχει υφασμάτινη σακούλα που περιείχε χάρτινο κουτί με ζευγάρι υποδήματα, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με «βραστή» κοκαΐνη, μικτού βάρους 20 γραμμαρίων, με σκοπό την αποστολή της.

Την ανωτέρω ποσότητα είχε προμηθευτεί την προηγούμενη μέρα από τον 58χρονο, ο οποίος δρούσε για λογαριασμό 52χρονου αλλοδαπού, έγκλειστου σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες σε κατάστημα και οικία του 58χρονου και της 55χρονης, καθώς και σε χώρο που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά ως εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών, όπου εντοπίστηκαν συσκευασίες με μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 10 κιλά και 508 γραμμάρια ηρωίνη,

– 2 κιλά και 261,5 γραμμάρια κοκαΐνη,

– 421 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

– 36 γραμμάρια βραστή κοκαΐνη,

– 4 δισκία Ecstasy,

-4.175 γραμμάρια άγνωστης χημικής σύστασης ουσίας σε βραχώδη μορφή,

– πιστόλι,

– 6.120 ευρώ, 400 δολάρια Αμερικής, 1.800 λίρες Αγγλίας, 180 κινέζικα γουάν, 80 ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 116 πέσος Αργεντινής, 2.470 ρούπις Σρι Λάνκα, 12 ριγιάλ Κατάρ, 250 πέσος Δομινικανής Δημοκρατίας, 340 μπατ Ταϊλάνδης, 121.000 ντονγκ Ταϊλάνδης, 21.000 γουάν Νότιας Κορέας, 450 δηνάρια Σερβίας, 475 λίρες Αιγύπτου,

– ΙΧΕ αυτοκίνητο,

– 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– 7 κινητά τηλέφωνα,

υδραυλική πρέσα και μεταλλικό καλούπι,

ηλεκτρικός αναδευτήρας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και ρολό νάιλον διαφανούς μεμβράνης.

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 339.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι -κατά περίπτωση- έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες από τα κατασχεθέντα: