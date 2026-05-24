Καρδίτσα: Νεκρός 46χρονος που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου
Ο άτυχος δρομέας, ο οποίος συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, κατέρρευσε ξαφνικά
Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε σήμερα κατά την διάρκεια της διοργάνωσης του 9ου Πλαστήριου δρόμου στην Καρδίτσα, καθώς ένας 46χρονος δρομέας έχασε τη ζωή του.
Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια του αγώνα και έχασε τις αισθήσεις του, σημαδεύοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τη σημερινή αθλητική εκδήλωση.
Βαθιά θλίψη και ματαίωση των αγώνων
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τα άτομα της διοργάνωσης που είναι επιφορτισμένα με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καρδίτσας.
Δυστυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες από το karditsalive.net, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 46χρονος δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.
Ο θάνατός του προκάλεσε βαθιά θλίψη και σοκ σε όλους τους παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να προχωρήσουν στην άμεση ματαίωση των υπόλοιπων αγώνων και των προγραμματισμένων απονομών.
