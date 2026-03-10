Βέλγιο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού έξω από σταθμό τρένου – Υπερασπίστηκε μια κοπέλα
Ο άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε στην πόλη Βιλβόρντ στο Βέλγιο
Bίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τον άγριο ξυλοδαρμό ενός νεαρού έξω από σταθμό τρένου στο Βέλγιο όταν προσπάθησε να υπερασπιστεί μια κοπέλα που δεχόταν παρενόχληση από μια ομάδα ατόμων.
Στο βίντεο φαίνεται το θύμα της επίθεσης να μιλάει με μια ομάδα νεαρών που νωρίτερα είχαν παρενοχλήσει μια κοπέλα.
Violente agression devant la gare de Vilvorde (Belgique) : une victime hospitalisée https://t.co/7r6MShmTf7 pic.twitter.com/PktGNTTzzQ
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March 9, 2026
Ξαφνικά ένας από τους νεαρούς γρονθοκοπεί στο πρόσωπο το θύμα της επίθεσης που προσπαθεί να αντιδράσει πριν ένα από τα άτομα να τον σηκώσει στον αέρα και να τον πετάξει με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Αν και μετά το χτύπημα το θύμα της επίθεσης φάνηκε ανήμπορο να αντιδράσει, η ομάδα των νεαρών συνέχισε να το χτυπάει.
Ο νεαρός που δέχθηκε τα χτυπήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Παράλληλα, χθες, Δευτέρα, η εισαγγελία των Βρυξελλών ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός ατόμου για συμμετοχή στον άγριο ξυλοδαρμό.
