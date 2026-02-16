«Σειρήνες» από το Ολντ Τράφορντ καλούν τον ΜακΆλιστερ

Ήταν το (πολύ) μακρινό 1964 όταν ο Φιλ Κίσναλ άφησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να φορέσει την φανέλα της Λίβερπουλ κι αυτή ήταν η τελευταία φορά που υπήρξε απ’ ευθείας μεταγραφή μεταξύ των δύο μεγάλων συλλόγων στην Αγγλία.

Από τότε «κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι», πολλά πράγματα έγιναν στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά απ’ ευθείας μεταγραφή παίκτη της Γιουνάιτεντ στην Λίβερπουλ ή το αντίστροφο, δεν έχουμε ξαναδεί.

Να έφτασε άραγε το πλήρωμα του χρόνου για να δούμε ξανά μια τέτοια μεταγραφική κίνηση; Ο αγγλικός Τύπος δεν αποκλείει το συγκεκριμένο «σενάριο» καθώς τα σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει το μεγάλο «κόλπο» με παίκτη των πρωταθλητών Αγγλίας.

EXCLUSIVE: Man Utd consider shock Alexis Mac Allister transfer raid on fierce rivals Liverpool ✍ @CrossyDailyStar https://t.co/7N2ZgXWHJf pic.twitter.com/FzIOps6W9H — Mirror Football (@MirrorFootball) February 16, 2026

Ποιος είναι αυτός; Ο Αλέξις ΜακΆλιστερ φαίνεται πως έχει περίοπτη θέση στην μεταγραφική λίστα της Γιουνάτεντ κι όσο κι αν ακούγεται παράξενο, η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ σκέφτεται να κάνει επίσημη πρόταση στην Λίβερπουλ για την απόκτηση του παίκτη.

EXCLUSIVE: Man Utd consider stunning swoop for Liverpool midfielder Alexis Mac Allisterhttps://t.co/xfUzsjsPrY ✍ @CrossyDailyStar — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) February 16, 2026

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως μετά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ έγινε… χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους οπαδούς των δύο ομάδων, αλλά μέχρι να δούμε τον 27χρονο μέσο στο «θέατρο των ονείρων» υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα.

Το σίγουρο είναι πως ο Αργεντίνος μέσος, ήταν εντυπωσιακός την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όταν η Λίβερπουλ έφτασε εύκολα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά οι φετινές του εμφανίσεις δεν είναι ανάλογες.

Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι είναι ένας σπουδαίος μέσος, ο οποίος μάλιστα θα είναι στην αποστολή της Αργεντινής, για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του παίκτη και το ερώτημα είναι αν η Λίβερπουλ θα έδινε το «οκ» για την πώληση του παίκτη, αν δέχονταν μια δελεαστική πρόταση από την μεγάλη της αντίπαλο.

Θυμίζουμε ότι οι πρωταθλητές Αγγλίας είχαν αποκτήσει τον λατινοαμερικάνο άσο από την Μπράιτον το 2023, δίνοντας στους «γλάρους» 55 εκατ. λίρες. Αυτό σημαίνει πως για να δελεάσει η Γιουνάιτεντ την Λίβερπουλ, θα πρέπει να δώσει αρκετά περισσότερα χρήματα στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Το συμβόλαιο του ΜακΆλιστερ με την Λίβερπουλ λήγει το καλοκαίρι του 2028 κι αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο παίκτης μπορεί να φύγει από το Άνφιλντ, μόνο αν το θελήσουν οι «κόκκινοι».

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Αργεντίνος μέσος δεν είναι και στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του και δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν πως θα ήθελε ν’ αλλάξει σελίδα, παίρνοντας μεταγραφή σε άλλη ομάδα.

Μέχρι στιγμής καμιά από τις δύο ομάδες δεν έχει σχολιάσει τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά η αλήθεια είναι πως το σχετικό ρεπορτάζ «άνοιξε» μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ οπαδών των δύο συλλόγων.

Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην μεταγραφική λίστα της Γιουνάιτεντ υπάρχουν κι άλλοι κεντρικοί μέσοι, καθώς η αγγλική ομάδα σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά το φετινό καλοκαίρι στις μεταγραφές, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Επίσης μια σημαντική παράμετρος είναι πως αυτή την στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο προπονητής της Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι, καθώς πολλά στα μεταγραφικά θέματα του συλλόγου, θα εξαρτηθούν από το ποιος θα αναλάβει το «χτίσιμο» της νέας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.