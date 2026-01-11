ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους

«Τυφώνας» ο Τιάγκο Νους! Ο Αργεντινός ήταν ο σούπερ σταρ του αγώνα με τον Asteras Aktor. Ο ΟΦΗ νίκησε 4-0, με καρέ του Νους, ο οποίος κέρδισε και την αποβολή του Τσίκο στο 61’. Ο Νους μεταμορφώθηκε με τον Κόντη στον πάγκο.

Μεταμορφώθηκε και ο ΟΦΗ μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Κόντη καθώς με τη νίκη επί του Αστέρα πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα. Ετσι, μετά το ματς της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανέβηκε στην 11η θέση με 15 βαθμούς, ενώ οι Πελοποννήσιοι έμειναν στην 11η με 13 πόντους.

Ο ΟΦΗ είχε ηθικό καθώς την Τετάρτη (7/1) απέκλεισε τον Αστέρα από το Κύπελλο Betsson. Την Τετάρτη (14/1) παίζει με την ΑΕΚ στην «ΟΠΑΠ Αρένα» για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Κόντρα στη ροή του αγώνα

Ο ASTERAS AKTOR μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Ετσι έμεινε στην πίεση και ο ΟΦΗ προηγήθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα με πέναλτι του Νους στο 27’, το οποίο κέρδισε ο ίδιος σε ανατροπή του από τον Παπαδόπουλο.

Αυτό ήταν! Ο ΟΦΗ πήρε τα ηνία του αγώνα, στο 31’ έχασε ευκαιρία με τον Σενγκέλια, στο 32’ με τον Σαλσέδο, ενώ στο 44’ έκανε το 2-0 με σουτ του Νους (σ.σ, η μπάλα κάπου βρήκε και άλλαξε πορεία), μετά από κούρσα του Γκονζάλες και γύρισμα από δεξιά.

Ο Τσίκο έπαιξε 15’

Παρά τις τρεις αλλαγές στο 46’ ο προπονητής του Αστέρα δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Στο 53’ ο ΟΦΗ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Σενγκέλια καθώς αστόχησε μόνος σε κενή εστία, μετά από λάθος του Παπαδόπουλου που εκμεταλλεύθηκε ο Σαλσέδο. Στη συνέχεια ο Σαλσέδο έκλεψε τη μπάλα, όμως τον σταμάτησε ο Παπαδόπουλος.

Τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον Αστέρα, με την αποβολή του Τσίκο, ο οποίος έπαιξε μόνο για 15’. Ο Τσίκο αποβλήθηκε στο 61’ επειδή πάτησε τον Νους.

Ο Νους «χτύπησε» και στο 67’. Ο Αργεντινός πλάσαρε εύστοχα, μετά από γύρισμα του Γκονζάλες. Το τέταρτο γκολ του Νους στο 74’ μετά από ατομική προσπάθεια. Στο 85’ ο Σαλσέδο έχασε μεγάλη ευκαιρία.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Μόνος εναντίον όλων ο Τιάγκο Νους. Ο Αργνετινό άλλαξε πρόσωπο με τον Κόντη στον πάγκο του ΟΦΗ και οδήγησε την ομάδα του σε μια σημαντική νίκη. «Είναι παρεξηγημένος, να τον βοηθήσουμε και να μην αδικεί τον εαυτό του», είχε δηλώσει ο τεχνικός του ΟΦΗ μετά το ματς με την ΑΕΚ. Κέρδισε και την αποβολή του Τσίκο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο ΟΦΗ κυριάρχησε και δεν υπήρξε παίκτης να αλλάξει το ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Σε κακή μέρα ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης Νίκος Παπαδόπουλος, έκανε το πέναλτι, ξεγελάστηκε στο 2-0. Όμως, κακός ήταν και ο Τσίκο που αποβλήθηκε στο 61’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τζήλος (Λάρισας) υπέδειξε άμεσα το πέναλτι στην ανατροπή του Νους στο 25’. Όμως, ήταν στο ένα μέτρο και λανθασμένα έδειξε κίτρινη κάρτα στον Τσίκο που πάτησε στον Νους 61’, την οποία άλλαξε σε κόκκινη και απέβαλε τον Τσίκο μετά από κλήση στο VAR. Στο 4-0 οι παίκτες του Αστέρα διαμαρτυρήθηκαν ότι προηγήθηκε χέρι του Νους.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Σωστή η παράμβαση του Κουμπαράκη (Κυκλάδων) για να αποβάλλει ο Τζήλος τον Τσίκο με απευθείας κόκκινη κάρτα.

ΣΚΟΡΕΡ: 27’ (με πέναλτι), 44’, 67’, 74’ Νους

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Γκονζάλες (73’ Μαρινάκης), Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς (62’ Χριστόπουλος), Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης (73’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Σενγκέλια (62’ Ισέκα), Νους (81’ Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο.

ASTERAS AKTOR: Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος (46’ Ιβάνοφ), Σίπτσιτς, Πομόνης (46’ Σιλά), Μούμο, Αλάγκμπε (46’ Τσίκο), Μπαρτόλο (70’ Τζανδάρης), Κέτου, Καλτσάς, Μακέντα (70’ Οκο).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

18/1 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ: Asteras Aktor-Ολυμπιακός