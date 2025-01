Η καταιγίδα Eowyn με ανέμους που μπορεί να ξεπεράσουν τα 80χλμ/ώρα, αναμένεται να χτυπήσει την Ιρλανδία, τη Σκωτία και περιοχές της Αγγλίας.

Προειδοποιητικές κλήσεις έλαβαν 4,5 εκατ. άνθρωποι σε Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία με οδηγίες να παραμείνουν σπίτι. Τα σχολεία σε πολλές περιοχές δεν θα λειτουργήσουν και τα δρομολόγια των ΜΜΜ θα διακοπούν για όσο κρατά η καταιγίδα.

Το BBC Weather αναφέρει ότι θα μπορούσε να είναι η καταιγίδα του αιώνα για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Red warnings for #StormÉowyn have been updated as follows.

These changes are because the latest forecast shows the system clearing out slightly earlier than forecasted yesterday. pic.twitter.com/AistGVDQsi

— Met Éireann (@MetEireann) January 23, 2025