Λος Άντζελες: Οι celebrities που έχασαν τα σπίτια τους μέχρι τώρα

Χιλιάδες κατασκευές έχουν ισοπεδωθεί από τις πυρκαγιές που συνεχίζουν να καίνε σε όλη την κομητεία του Λος Άντζελες, καταστρέφοντας σπίτια, τοπικά ορόσημα και εγκαταστάσεις.

Ανάμεσα σε όλους όσοι μετράνε απώλειες είναι και πολλοί διάσημοι και stars στη γειτονιά του Pacific Palisades όπου το μέσο σπίτι κοστίζει περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια.

Καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πυροδοτούν πολλαπλές πυρκαγιές σε όλη την περιοχή του Λος Άντζελες, η πόλη μετράει ζημιές και προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κόστος της έκθεσης της στην κλιματική κρίση και την κακή διαχείριση πόρων και προϋπολογισμών.

«Ετσι πρέπει να είναι η κόλαση» γράφει στη Repubblica ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Γκαμπριέλε Ρομανιόλι για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες των πλουσίων και ισχυρών που βρίσκονται εκτεθειμένοι στην κλιματική κρίση.

«Στον προθάλαμο του Sunset Hotel, αναμένοντας να εξυπηρετηθεί, μια γυναίκα που πλούτισε εκτελώντας χρέη μάνατζερ αστέρων του σινεμά κάθεται αποσβολωμένη, με έναν σκύλο δεμένο με λουρί, δίπλα σε έναν ηλικιωμένο κύριο που κρατάει ακόμη στο χέρι του το λάστιχο με το οποίο προσπάθησε να σώσει το σπίτι του από τις φλόγες» γράφει για τους δύο κόσμους που ήρθαν κοντά μπροστά στο τραγικό.

«Η σταρ ενός ριάλιτι που βιντεοσκόπησε την κατάρρευση του σπιτιού της και κοινοποίησε το βίντεο θα αντιλήφθηκε άραγε ότι δεν επρόκειτο για μια σκηνοθετημένη σκηνή;», αναρωτιέται.

«Το Λος Αντζελες έχει το κλίμα της καταστροφής, της αποκάλυψης» είχε γράψει η Τζόαν Ντίντιον χρόνια πριν. Σήμερα ο αρθρογράφος σημειώνει:

«Η φύση του Λος Αντζελες είναι η καταδίκη του. Αλλά δεν φταίει αυτό, έτσι το σχεδίασαν και είναι γεμάτο λόφους και κοιλάδες, όπου η φωτιά μπορεί να καλπάζει και οι άνεμοι να της δίνουν ώθηση. Επιπλέον, υπάρχει και η ευθραυστότητα της δόξας: κάποιος μπορεί να καεί μετά από δεκαετίες ή μέσα σε μία εβδομάδα του Ιανουαρίου που στη Νέα Υόρκη χιονίζει».

Αυτή είναι μια λίστα με όλα τα ονόματα των celebrities και ισχυρών της βιομηχανίας του θεάματος και του αθλητισμού που έχουν χάσει τα σπίτια τους.

Ο προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ, έχασε το σπίτι του στη φωτιά, ανέφερε το ESPN, καθώς οι Λέικερς ανέβαλαν τον εντός έδρας αγώνα τους με τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο ηθοποιός Μελ Γκίμπσον είπε στο NewsNation ότι επέστρεψε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από το Όστιν του Τέξας, για να διαπιστώσει ότι «δεν ήταν εκεί», λέγοντας ότι «δεν είχε δει ποτέ ένα μέρος τόσο απόλυτα καμένο».

Ένα σπίτι στο Μαλιμπού που ανήκε στον ηθοποιό Τζεφ Μπρίτζες φέρεται να κάηκε κοντά στο σπίτι της Κάντι Σπέλινγκ, το οποίο επίσης καταστράφηκε στην πυρκαγιά δήλωσε εκπρόσωπος του Μπρίτζες στο Hollywood Reporter.

Η Ρόζι Ο Ντόνελ δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει κατεστραμμένες κατασκευές κατά μήκος της εθνικής οδού Pacific Coast στο Μαλιμπού, λέγοντας ότι το σπίτι της «έφυγε».

To μοντέλο Κάρολιν Μέρφι μοιράστηκε πλάνα ασφαλείας από το σπίτι της στο Instagram και ενημέρωσε τους followers της ότι η οικογένειά της έχασε το σπίτι της, αλλά αυτοί και τα σκυλιά τους είναι ασφαλείς. Σε μια επόμενη ανάρτηση, πρόσθεσε, «είναι αποκαλυπτικό… τέτοια καταστροφή… η καρδιά μου είναι σε όλους στην κοινότητά μας», πριν μοιραστεί τις προσευχές για την άγρια ​​ζωή στην περιοχή.

Η συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και τηλεοπτική παρουσιάστρια Σάντρα Λι ανακοίνωσε στο Instagram ότι μένει σε ένα ξενοδοχείο επειδή το σπίτι της κάηκε ολοσχερώς.

Ο ηθοποιός Άνταμ Μπρόντι και η σύζυγός του, ηθοποιός Λέϊτον Μίστερ, εκκένωσαν το σπίτι τους στο Pacific Palisades, αξίας περίπου 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων, προτού καεί.

Η Άνα Φάρις έχασε το σπίτι της αλλά η ίδια και η οικογένεια της είναι ασφαλείς.

Η Πάρις Χίλτον είπε ότι εκκένωσε το σπίτι της στο Μαλιμπού προτού καταστραφεί.

Η Πάρις Χίλτον ανήρτησε στο Instagram video από την ολική καταστροφή του σπιτιού της στο Μαλιμπού μετά τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στο Λος Άντζελες και αποκάλυψε ότι έμαθε πως το σπίτι της έχει καεί παρακολουθώντας τις ειδήσεις σε ζωντανή μετάδοση και το έβλεπε να καίγεται live.

«Στέκομαι εδώ σε αυτό που ήταν το σπίτι μας και ο σπαραγμός είναι πραγματικά απερίγραπτος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Όταν πρωτοείδα τα νέα, έπαθα απόλυτο σοκ – δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ. Αλλά τώρα, που στέκομαι εδώ και το βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια, νιώθω σαν να έχει σπάσει η καρδιά μου σε εκατομμύρια κομμάτια».

«Αυτό το σπίτι δεν ήταν απλώς ένα μέρος για να ζούμε- Ήταν το μέρος όπου ονειρευόμασταν, γελούσαμε και δημιουργήσαμε τις πιο όμορφες αναμνήσεις ως οικογένεια. Ήταν το μέρος όπου τα χεράκια του Φοίνιξ έφτιαχναν τέχνη που θα κρατήσω για πάντα, όπου η αγάπη και η ζωή γέμιζαν κάθε γωνιά. Το να το βλέπω να γίνεται στάχτη… είναι συγκλονιστικό πέρα από κάθε λέξη», πρόσθεσε.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα. Δεν είναι μόνο οι τοίχοι και οι στέγες – είναι οι αναμνήσεις που έκαναν αυτά τα σπίτια σπίτια. Είναι οι φωτογραφίες, τα αναμνηστικά, τα αναντικατάστατα κομμάτια της ζωής μας».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη για την ασφάλεια των αγαπημένων της προσώπων και των κατοικίδιων ζώων, καθώς και για τους πυροσβέστες και τους εθελοντές «που ρισκάρουν τη ζωή τους για να κατασβέσουν αυτές τις πυρκαγιές» και ανακοίνωσε καμπάνια χρηματοοικονομικής υποστήριξης.

Ο ηθοποιός και επίτιμος δήμαρχος του Pacific Palisades, Γιούτζιν Λέβαι, είπε στους Los Angeles Times ότι έφυγε από το σπίτι του καθώς «ο καπνός φαινόταν αρκετά μαύρος και έντονος πάνω από το φαράγγι Temescal».

Ο Τζέιμς Γουντς μοιράστηκε βίντεο από τη γειτονιά του καθώς τυλίχθηκε στις φλόγες και είπε στο CNN σε μια φορτισμένη συγκηνισιακά συνέντευξη ότι εκκένωσε το σπίτι του στο Pacific Palisades την Τρίτη προτού πει ότι πιθανότατα κάηκε.

«Τη μια μέρα κολυμπάς στην πισίνα, την επόμενη μέρα όλα έχουν χαθεί» είπε.

Η συνέντευξη του Τζέιμς Γουντς προκάλεσε κύμα αντιδράσεων με πολλούς χρήστες στο διαδίκτυο να του υπενθυμίζουν ότι κάποιους μήνες πριν είχε ευχηθεί τη δολοφονία όλων των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο Μπίλι Κρίσταλ και η σύζυγός του Τζάνις, που μετακόμισαν στο Pacific Palisades το 1979, έχασαν το σπίτι τους από τη φωτιά.

Η νικήτρια του βραβείου Grammy, Νταϊάν Γουόρεν, είπε ότι το παραλιακό σπίτι που είχε στην κατοχή της για σχεδόν 30 χρόνια χάθηκε στις πυρκαγιές.

Οι αστέρες του ριάλιτι Χάιντι Μόνταγκ και Σπένσερ Πρατ ανακοίνωσαν ότι το σπίτι τους – αξίας περίπου 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων – καταστράφηκε.

Ο ηθοποιός Κάρι Έλουες έγραψε στο Instagram ότι εκκένωσε το σπίτι του στο Μαλιμπού την Τρίτη προτού καταστραφεί.

Η Mελίσα Ρίβερς, κόρη της ηθοποιού και κωμικού Τζόαν Ρίβερς, είπε στο CNN ότι το σπίτι της οικογένειας καταστράφηκε από τις πυρκαγιές.

Ο ηθοποιός Κάμερον Μάθισον είπε στο ABC News ότι έχασε «το σπίτι του και ό,τι είχε» στη φωτιά, λέγοντας, «Έχω αυτή την κουκούλα και ένα παντελόνι και δύο ζευγάρια αθλητικά παπούτσια. Αυτό είναι.»

Η ηθοποιός Ρίκι Λέικ ανακοίνωσε στο Instagram ότι το «σπίτι των ονείρων» της στο Μαλιμπού «δεν υπάρχει πια».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Σερ Άντονι Χόπκινς δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram υποστηρίζοντας τους πληγέντες, λέγοντας «το μόνο πράγμα που παίρνουμε μαζί μας είναι η αγάπη που δίνουμε».

Ο 87χρονος φέρεται να έχασε το σπίτι του στη φωτιά στο Pacific Palisades, τη μεγαλύτερη που μαίνεται στην περιοχή του Λος Άντζελες και έκαψε χιλιάδες κτίσματα.

Ο ηθοποιός Τζον Σ. Ρέιλι και η οικογένεια του είδαν το σπίτι τους να καίγεται. Όπως είπε ο ίδιος είναι σε κατάσταση σοκ χάνοντας το «καταφύγιο του για δημιουργικότητα και την οικογένεια του».

Η ηθοποιός Μάντι Μουρ και η οικογένεια της εκκένωσαν την περιοχή, αφήνοντας το σπίτι τους που κάηκε ολοσχερώς.

Η Μποζόμα Σεντ Τζον, πρώην διευθύντρια μάρκετινγκ του Netflix και πρωταγωνίστρια του The Real Housewives of Beverly Hills, είπε στο Instagram ότι έχασε το σπίτι της στο Μαλιμπού.

Η τραγουδίστρια Jhené Aiko είπε ότι το σπίτι της «κάηκε ολοσχερώς με όλα μας τα πράγματα» και θα «ξεκινήσει από το μηδέν».

Η Τίνα Νόουλς, επιχειρηματίας και μητέρα της Μπιγιονσέ και της Σολάνζ, είπε ότι το «καταφύγιό» της στο Μαλιμπού κάηκε.

Η μητέρα της Mπιγιόνσε, με μια ανάρτησή της στο Instagram έκανε γνωστό σε όλους ότι το σπίτι της αποτελεί πλέον παρελθόν.

«Αυτό ήταν το θέαμα που αντίκρισα το περασμένο Σαββατοκύριακο στα γενέθλιά μου από το μικρό μου μπανγκαλόου πάνω στο νερό στο Μαλιμπού. Ήταν το αγαπημένο μου μέρος, το καταφύγιό μου, ο ιερός μου χώρος χαράς. Τώρα πια δεν υπάρχει. Ο Θεός να ευλογεί όλους τους γενναίους άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής μας που ρίσκαραν τη ζωή τους σε επικίνδυνες συνθήκες. Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και την ανδρεία σας και που σώσατε τόσες ζωές. Χωρίς τη δέσμευση των διασωστών και των πρώτων ανταποκριτών, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα», έγραψε.

«Είμαι συντετριμμένη για τους ανθρώπους που έχασαν τα πέντε μέλη της οικογένειάς τους. Οι πιο βαθιές μου προσευχές είναι μαζί σας. Σε όσους έχασαν τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους, μπορώ μόνο να φανταστώ πώς είναι να χάνεις περιουσίες και όλα όσα δούλεψες τόσο σκληρά και θυσίασες τόσο πολλά για να αποκτήσεις. Η καρδιά μου και οι πιο βαθιές μου προσευχές είναι μαζί σας. Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο, τη θλίψη και τον φόβο που βιώνετε. Προσεύχομαι ασταμάτητα για την όμορφη πόλη μας, το Λος Άντζελες».

Ο ηθοποιός Μίλο Βεντιμίλια είπε στο CBS ότι είδε το σπίτι του να καίγεται μέσα από τις κάμερες ασφαλείας, λέγοντας ότι η οικογένειά του «θα τα καταφέρει».

Actor Milo Ventimiglia tells CBS News’ @TonyDokoupil he helplessly watched his home burn to the ground through security cameras. The 47-year-old father-to-be returned to his property to see what was left. pic.twitter.com/jidcR5ZAsY

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 10, 2025