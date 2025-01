Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 03.01.2025]

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Αιγόκερως

DO'S: Έχεις εύνοια σήμερα, αν θέλεις να διαχειριστείς κάποια οικονομικά σου θεματάκια ή έστω να τα φέρεις πιο πολύ στα νερά σου. Εύνοια υπάρχει και στις συζητήσεις γύρω από το εισόδημά σου, so, go for it! Επικοινώνησε μόνο τις λογικές σου σκέψεις! - DON'TS: Μην προβείς σε παρορμητικές, οικονομικές κινήσεις, όπως αγορές ή επενδύσεις. Παράλληλα, μην κάνεις άσκοπες δαπάνες για το φαίνεσθαι και μόνο. Μην θεωρείς στανταράκι πως όλοι σε έχουν στη μπούκα και μην επηρεάζεσαι τόσο εύκολα απ' όσα ακούς.