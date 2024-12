Χριστοδουλίδης: Μαζί αλλάζουμε την Κύπρο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων

Μήνυμα για τις γιορτές των Χριστουγέννων απέστειλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μέσω βίντεο ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως «η γέννηση του Χριστού αναδεικνύει τα μηνύματα της αγάπης, της πίστης, της προσφοράς και της ελπίδας».

Συνέχισε λέγοντας πως «ας γεμίσει τις καρδιές μας με φως, ας γιορτάσει το κάθε σπίτι με υγεία και χαρά. Αυτές τις γιορτινές ημέρες ο καθένας από μας ας προστρέξει στους συνανθρώπους μας, αυτούς που μας έχουν ανάγκη, που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια και φροντίδα».

Κάλεσε να «αποδείξουμε με πράξεις ότι είμαστε κοινωνία αλληλεγγύης, αποδοχής, σεβασμού και ενσυναίσθησης».

Τέλος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε πως «σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Mαζί αλλάζουμε την Κύπρο, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων μας, να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση, να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών των νέων μας. Για το αύριο που μας αξίζει. Καλά Χριστούγεννα! Χρόνια Πολλά!».

Η Γέννηση του Χριστού αναδεικνύει τα μηνύματα της αγάπης, της πίστης, της προσφοράς και της ελπίδας.

Ας γεμίσει τις καρδιές μας με φως, ας γιορτάσει το κάθε σπίτι με υγεία και χαρά.

Αυτές τις γιορτινές ημέρες ο καθένας από μας ας προστρέξει στους συνανθρώπους μας, αυτούς που μας… pic.twitter.com/dMqdTSQnYE

— President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) December 25, 2024