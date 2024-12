Στο αίμα βάφτηκαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Μοζαμβίκη

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το τελευταίο 24ωρο στη Μοζαμβίκη, μετά την επικύρωση από το Συνταγματικό Συμβούλιο της νίκης του κόμματος Frelimo – το οποίο βρίσκεται στην εξουσία μετά την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας από την Πορτογαλία το 1975 – στις εκλογές της 9ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πασκοάλ Ρόντα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Επιθέσεις εναντίον αστυνομικών τμημάτων, κέντρων κράτησης και άλλων υποδομών»

The situation in Mozambique is deteriorating rapidly as the police join the looting, further escalating the post-election crisis. pic.twitter.com/zOV9ODvmi0 — African News feed. (@africansinnews) December 24, 2024

Η ετυμηγορία του Συνταγματικού Συμβουλίου πυροδότησε νέο κύμα διαδηλώσεων από υποστηρικτές της αντιπολίτευσης που καταγγέλλουν εκλογική νοθεία.

Οι αρχές έχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σ’ όλη τη χώρα, αναφέροντας 78 συλλήψεις μέχρι στιγμής, είπε ο Ρόντα στην κρατική τηλεόραση TVM.

Ενοπλοι «εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών τμημάτων, κέντρων κράτησης και άλλων υποδομών», είπε ο υπουργός Εσωτερικών.

The Frelimo Mayor of Macia Town in Mozambique drives through the wall he built to protect his luxurious home as protesters occupy his residence baying for his blood. pic.twitter.com/HM88DS3kKO — Dictator Watch (@DictatorWatch) December 24, 2024

Περίπου 25 οχήματα πυρπολήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο περιπολικών της αστυνομίας, διευκρίνισε.

Πάνω από 130 νεκροί

Ενδεκα αστυνομικά τμήματα δέχθηκαν επιθέσεις, καθώς και μια φυλακή από την οποία δραπέτευσαν 86 κρατούμενοι, συνέχισε.

Δύο μήνες μετά το ξέσπασμα των αντικυβερνητικών ταραχών στη χώρα, τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, οι περισσότεροι από τους οποίους διαδηλωτές, σύμφωνα με τη μοζαμβικανή ΜΚΟ Plataforma Decide.

They might have messed with #South Africa and #Namibia. But on #Mozambique they pressed the wrong button🔥🔥🔥 pic.twitter.com/NFBmqXrHXO — Mahumbwe (@Mahumbwe1) December 23, 2024

Πηγή: ΑΠΕ