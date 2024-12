Η διπλωματία του Ιράν κατήγγειλε χθες Τρίτη εκ νέου το «ειδεχθές έγκλημα» μετά την παραδοχή του Ισραήλ μια ημέρα νωρίτερα πως προχώρησε στην εξόντωση του πρώην ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στα τέλη Ιουλίου στην Τεχεράνη, κάνοντας λόγο περί «ξεδιάντροπης ομολογίας» (στη φωτογραφία του Reuters/Mohammed Salem, επάνω, ο Ισμαήλ Χανίγια).

«Μ’ αυτήν την ξεδιάντροπη παραδοχή, το ισραηλινό καθεστώς ομολόγησε ανοικτά την ευθύνη του γι’ αυτό το ειδεχθές έγκλημα», ανέφερε ο ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Εθνη, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, που δημοσιοποιήθηκε παράλληλα από τις υπηρεσίες του μέσω X.

In a shameless admission, the regime’s Minister of Warmongering confessed to the assassination of Ismail Haniyeh, the political leader and former Prime Minister of Palestine, during his visit to Tehran. This brazen act underscores Israel’s role in terrorism, legitimizes Iran’s… pic.twitter.com/hBgPpYoMi7

— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) December 24, 2024