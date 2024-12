Το 2024 έφυγαν από τη ζωή πολλοί αστέρες του παγκόσμιου αλλά και εγχώριου καλλιτεχνικού στερεώματος καθώς και σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, του αθλητισμού, και των Γραμμάτων.

Άνθρωποι που άφησαν το στίγμα τους στον χώρο τον οποίο υπηρέτησαν και ένα μεγάλο κενό με την απώλειά τους.

Έλληνες

Νίκος Βανδώρος, ηθοποιός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών την 1η Φεβρουαρίου. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή ως τενόρος σε οπερέτα, το μακρινό 1956.

Βαρδής Βαρδινογιάννης, επιχειρηματίας. Άφησε την τελευταία του πνοή τον Νοέμβριο σε ηλικία 91 ετών σφραγίζοντας μια ολόκληρη εποχή. Από τη ναυτιλία μέχρι τα media και από την ενέργεια και τις ΑΠΕ μέχρι τις τραπεζικές επενδύσεις και τον τουρισμό, θεωρείται πατριάρχης του ελληνικού επιχειρείν.

Παύλος Γερακάρης, επίτιμος πρόεδρος του ΠΣΑΤ. Πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξοχικό του στο Βραχάτι. Είχε εντοπιστεί στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Κώστας Γεωργουσόπουλος, συγγραφέας και κριτικός θεάτρου. Έφυγε από τη ζωή στις 6 Δεκεμβρίου σε ηλικία 87 ετών. Υπήρξε σημαντικός κριτικός θεάτρου και σταθερός συνεργάτης των «ΝΕΩΝ» και του «Βήματος».

Χρήστος Γιανναράς, καθηγητής Φιλοσοφίας. Πέθανε στις 24 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών. Υπήρξε διακεκριμένος φιλόσοφος και συγγραφέας, με πλούσιο συγγραφικό έργο.

Δημήτρης Ήμελλος, ηθοποιός. Πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου στα 57 του χρόνια έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο. Με μακρά πορεία στο θέατρο, είχε κάνει εμφανίσεις και στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατη στη σειρά «Σασμός» όπου είχε ενσαρκώσει τον ρόλο του «αστυνομικού Φραγκιαδάκη».

Αιμιλία Καλλιγά – Γερουλάνου, πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη. Πέθανε τον Ιανουάριο του 2024 σε ηλικία 90 ετών. Ήταν μητέρα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου.

Ολυμπία Καράγιωργα, ποιήτρια. Άφησε την τελευταία της πνοή στις αρχές Ιανουαρίου σε ηλικία 90 ετών. Η σπουδαία ποιήτρια εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή της με τίτλο «Χιλιάδες πρόσωπα της τύχης» το 1961.

Νίκος Κωτσάκης, ο τροχονόμος – σύμβολο της Λεωφόρου Κηφισίας. Πέθανε στις αρχές Φεβρουαρίου. Ρύθμιζε την κυκλοφορία επί αρκετά χρόνια στη διασταύρωση της Εθνικής Αντιστάσεως στο Νέο Ψυχικό.

Αντώνης Λυμπέρης, εκδότης. Πέθανε στις 25 Νοεμβρίου σε ηλικία 71 ετών, μετά από μάχη που έδινε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Από τους σημαντικότερους εκδότες της σύγχρονης Ελλάδας. υπήρξε οραματιστής και πρωτοπόρος διαμορφώνοντας την ελληνική εκδοτική σκηνή για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Ηλίας Λογοθέτης, ηθοποιός. Έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το έκανε το 1970, στο έργο «Βαβυλωνία».

Δήμος Μούτσης, συνθέτης και τραγουδοποιός. Πέθανε στις αρχές Μαρτίου σε ηλικία 86 ετών. Η καλλιτεχνική διαδρομή του ξεκίνησε το 1967, όταν άρχισε ο Νίκος Γκάτσος να του δίνει στίχους του. Το πρώτο τραγούδι του Μούτση ήταν το «Βρέχει ο Θεός» με ερμηνευτή τον Σταμάτη Κόκοτα.

Τζορτζ Μπάλντοκ, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του σε ηλικία 31 ετών, στις 9 Οκτωβρίου. Βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα.

Τάσος Μπιρσίμ, σκηνοθέτης. Έφυγε από τη ζωή στις 5 Ιουνίου σε ηλικία 84 ετών. Υπήρξε ο προσωπικός σκηνοθέτης του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ διετέλεσε διευθυντής τηλεόρασης στην ΕΡΤ κατά τη δεκαετία του 1980.

Γιάννης Μπουτάρης, πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Άφησε την τελευταία του πνοή στις αρχές Νοεμβρίου σε ηλικία 82 ετών, μετά από μάχη που έδινε με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Άννα Παναγιωτοπούλου, ηθοποιός. Πέθανε τον Μάιο σε ηλικία 77 ετών. Σταθμός της τηλεοπτικής της καριέρας θεωρείται η ενσάρκωση της «Μαντάμ Σουσού» στην ομότιτλη διασκευή του μυθιστορήματος του Δημήτρη Ψαθά.

Βάσω Παπανδρέου, πολιτικός και πρώτη γυναίκα επίτροπος στην ΕΟΚ. Πέθανε τον Οκτώβριο σε ηλικία 80 ετών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, είχε διατελέσει βουλευτής από το 1985 έως το 2012, ενώ υπήρξε για χρόνια υπουργός των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη.

Βαγγέλης Ρωχάμης, ο διαβόητος δραπέτης των φυλακών. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 6 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 73 ετών, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη Χαλκίδα καθώς αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας. Είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα αποδράσεις από διάφορα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

Νίκος Σαργκάνης, ποδοσφαιριστής. Πέθανε στις 8 Δεκεμβρίου σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Γνωστός και ως «φάντομ», αγωνίστηκε στην Εθνική ομάδα αλλά και σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με τεράστιες επιτυχίες.

Αθανασία Συγγελάκη, δημοσιογράφος. Έφυγε από τη ζωή στα μέσα Ιουλίου. Υπήρξε ανταποκρίτρια στη Ρώμη για την ΕΡΤ2, αλλά και για διεθνή μέσα, όπως στο ΒΒC καθώς και της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle.

Αντώνης Τουρκογιώργης, ο θρυλικός ροκάς των Socrates. Άφησε την τελευταία του πνοή στα 73 του χρόνια, ανήμερα του Πάσχα. Μετά τη διάλυση των Socrates, ακολούθησε σόλο καριέρα κάνοντας πολλές επιτυχημένες συνεργασίες.

Γιάννης Φέρτης, ηθοποιός. Ο σπουδαίος ηθοποιός πέθανε στα μέσα Απριλίου σε ηλικία 86 ετών, μετά από μια μακρά καριέρα στο θεατρικό σανίδι, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έκανε ντεμπούτο το 1959 με το έργο «Η ηλικία της νύχτας» του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Φιλήμων, σχεδιαστής μόδας και ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της μόδας τις χρυσές δεκαετίες. Έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο λίγο προτού κλείσει τα 90 του χρόνια.

Κώστας Χαρδαβέλλας, δημοσιογράφος. Πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα σε ηλικία 79 ετών. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε εφημερίδες και τηλεόραση, ενώ ξεχώρισε με την εκπομπή «Οι Ρεπόρτερς» στην ΕΡΤ τη δεκαετία του ’80.

Ξένοι

Άιρις Άπφελ, διάσημη fashionista. Το υπέργηρο μοντέλο πέθανε την 1η Μαρτίου σε ηλικία 102 ετών στο σπίτι της στο Palm Beach, στη Φλόριντα. Υπήρξε σύμβολο του στυλ της Νέας Υόρκης, ενώ έγινε μοντέλο στα 97 της χρόνια. Συνεργάστηκε με τα Vogue Italia, Kate Spade και M.A.C.

Ρομπέρτο Καβάλι, διάσημος σχεδιαστής μόδας. Πέθανε στις 12 Απριλίου σε ηλικία 83 ετών. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί.

Σάντρα Μίλο, ιταλίδα ηθοποιός. Πέθανε στις 29 Ιανουαρίου σε ηλικία 90 ετών. Είχε παίξει σε ταινίες του Φεντερίκο Φελίνι, μεταξύ των οποίων το «8½», ενώ είχε συνεργαστεί και με άλλους κορυφαίους σκηνοθέτες όπως τους Ρομπέρτο Ροσσελίνι, Λουίτζι Τζάμπα και Ντίνο Ρίζι.

Φραντς Μπεκενμπάουερ, ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και πρόεδρος της Μπάγερν. Έφυγε από τη ζωή στις 7 Ιανουαρίου του 2024 σε ηλικία 78 ετών.

Αλεξέι Ναβάλνι, ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης και επικριτής του Πούτιν. Πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου στη σωφρονιστική αποικία Νο. 3, όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.

Άνι Νάιτινγκέιλ, η πρώτη γυναίκα μουσική παραγωγός του BBC Radio 1. Πέθανε στα μέσα Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών. Ήταν γνωστή για το πάθος της για ένα ευρύ φάσμα μουσικής, υπερασπιζόμενη πολλά είδη μουσικής, από prog rock και punk μέχρι acid house and grime.

Αλέν Ντελόν, ηθοποιός. Πέθανε στις 18 Αυγούστου σε ηλικία 88 ετών. Ο μεγάλος αστέρας των δεκαετιών του 60 και του 70 άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο πανί και έμεινε στην ιστορία ως ο απόλυτος γόης του σινεμά.

Σάνεν Ντόχερτι, ηθοποιός του Χόλιγουντ. Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 χρονών στα μέσα Ιουλίου έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Σέιτζι Οζάουα, ιάπωνας μαέστρος διεθνούς φήμης. Πέθανε στις 9 Φεβρουαρίου σε ηλικία 88 ετών.

Πολ Όστερ, συγγραφέας. Πέθανε τον Μάιο στα 77 του χρόνια λόγω επιπλοκών από καρκίνο του πνεύμονα. Είχε γράψει 34 βιβλία μεταξύ των οποίων και η φημισμένη Τριλογία της Νέας Υόρκης.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, ηθοποιός του Χόλιγουντ. Πέθανε τον Ιούνιο σε ηλικία 88 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια. Είχε εμφανιστεί σε περισσότερες από 100 κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Πάολο Ταβιάνι, ιταλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Έφυγε από τη ζωή στις 29 Φεβρουαρίου σε ηλικία 92 ετών μετά από βραχεία ασθένεια. Μαζί με τον αδελφό του, Βιτόριο, αποτέλεσαν το πιο σημαντικό δίδυμο στον ιταλικό κινηματογράφο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στιβ Χάρλεϊ, τραγουδιστής των Cockney Rebel. Έφυγε στα μέσα Μαρτίου σε ηλικία 73 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Το συγκρότημα έγινε γνωστό για τραγούδια όπως το Make Me Smile που έγινε Νο1 στα UK charts το 1975 αλλά και για τη διασκευή τους στο Here Comes The Sun των Beatles.