Η Ευρώπη εγκαινίασε το πιο φιλόδοξο διαστημικό της πρόγραμμα εδώ και μια δεκαετία, υπογράφοντας σύμβαση για την κατασκευή δορυφορικού δικτύου ύψους 10,6 δισ. ευρώ που θα ανταγωνιστεί το Starlink του Έλον Μάσκ.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times η ΕΕ μπαίνει στον αστερισμό του Iris² ο οποίος θα αποτελείται από 290 δορυφόρους επικοινωνίας που θα λειτουργούν τόσο σε μεσαία όσο και σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Πρόκειται για το τρίτο μεγάλο έργο υποδομής της Ευρώπης στο διάστημα μετά το σύστημα πλοήγησης Galileo και το Copernicus.

Το project, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2030, θα παρέχει ασφαλή συνδεσιμότητα σε κυβερνητικούς χρήστες, ιδιωτικές εταιρείες και Ευρωπαίους πολίτες, ενώ παράλληλα θα προσφέρει διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας σε περιοχές χωρίς κάλυψη.

🛰 Connecting you from space – to every corner of Europe and the world. Securely.

Today, we’ve signed the contract for IRIS² to offer:

📶 Internet from anywhere

📱 Secure satellite communication

🛡 Critical support for Europe’s defence

Secure gigabit connectivity, made in 🇪🇺 ↓

— European Commission (@EU_Commission) December 16, 2024