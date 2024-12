Ζακίρ Χουσέιν: Πέθανε ο μουσικός που τα χέρια του θύμιζαν το άπειρο των φτερών του κολιμπρί

Ο Ζακίρ Χουσέιν, ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς τάμπλα στον κόσμο, πέθανε σε ηλικία 73 ετών. Το είδωλο της ινδικής κλασικής μουσικής «έφυγε» από ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, μια ασθένεια των πνευμόνων, σε νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Ο Χουσέιν ήταν τέσσερις φορές νικητής του βραβείου Grammy και έχει λάβει το Padma Vibhushan, το δεύτερο υψηλότερο πολιτικό βραβείο της Ινδίας.

Μέσα από τις ερμηνείες του, μετέτρεψε την τάμπλα σε ένα παγκοσμίως αγαπημένο σόλο όργανο που έκλεβε την παράσταση. Η τάμπλα μέχρι τον Χουσέιν- ένα ζευγάρι τύμπανων που χρησιμοποιείται στην ινδική κλασική μουσική – ιστορικά θεωρούνταν ως ‘συνοδευτικό’ της κύριας παράστασης.

Ο Νάγιαν Γκος, ο οποίος παίζει σιτάρ και τάμπλα, χαρακτήρισε την είδηση «καταστροφική» και δήλωσε ότι η σχέση του με τον Χουσέιν χρονολογείται από 60 χρόνια, από την παιδική τους ηλικία.

«Ήταν ένας πρωτοπόρος, ένας παίκτης που άλλαξε το παιχνίδι, ένα είδωλο που έβαλε την τάμπλα και την ινδική μουσική στον παγκόσμιο χάρτη ξεπερνώντας τα όρια του είδους και εμπνέοντας γενιές καλλιτεχνών», δήλωσε στο BBC.

Ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης Ρίκι Κέι τον αποκάλεσε «έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς και προσωπικότητες που έχει βγάλει ποτέ η Ινδία».

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε ότι ήταν «μια πραγματική ιδιοφυΐα που έφερε επανάσταση στον κόσμο της ινδικής κλασικής μουσικής».

Ο ηγέτης του κόμματος του Κογκρέσου Ραχούλ Γκάντι δήλωσε ότι ο θάνατος του Χουσέιν ήταν «μια μεγάλη απώλεια για τον κόσμο της μουσικής», ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ινδία δήλωσε ότι ήταν ένας «πραγματικός μαέστρος» και θα είναι «για πάντα στις καρδιές μας».

