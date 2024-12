Η Ουκρανία, παγκόσμιος παραγωγός και εξαγωγέας σιτηρών και ελαιούχων σπόρων, είναι πρόθυμη και έτοιμη να προμηθεύσει τρόφιμα στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Ουκρανός υπουργός Γεωργίας Βιτάλι Κοβάλ.

Ρωσικές και συριακές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι οι ρωσικές προμήθειες σιταριού στη Συρία τέθηκαν σε αναστολή λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τη νέα κυβέρνηση και των καθυστερήσεων στις πληρωμές.

