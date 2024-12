Οι Σύροι αντάρτες μπήκαν από τα βόρεια και τα ανατολικά στα προάστια της πόλης Χομς, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ένας κάτοικος, καθώς και πηγές του στρατού και των ανταρτών.

Οι πηγές είπαν ότι οι αντάρτες διαπέρασαν την άμυνα του κυβερνητικού στρατού, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές.

Οι μάχες μαίνονταν στα βόρεια της Χομς από αργά το βράδυ της Παρασκευής. Ο στρατός έλαβε ενισχύσεις και σφυροκοπούσε από αέρος τους αντάρτες.

Διαδηλωτές έριξαν το Σάββατο ένα άγαλμα του εκλιπόντος πατέρα του προέδρου της Συρίας στην κεντρική πλατεία του προαστίου Τζερμάνα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Δαμασκού, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και ακτιβιστές στο πρακτορείο Reuters.

Ένα άλλο άγαλμα του Χαφέζ, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Συρίας από το 1971 έως το θάνατό του το 2000, κατεδαφίστηκε την Παρασκευή στην πόλη Χάμα.

Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι είδε δεκάδες διαδηλωτές να γκρεμίζουν το άγαλμα σε μια κεντρική πλατεία της Τζαραμάνα, η οποία φέρει το όνομα του πρώην προέδρου. Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι το άγαλμα είχε διαλυθεί όταν πήγε στην πλατεία αργότερα. Βιντεοσκοπημένο υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και επαληθεύτηκε από το AFP έδειχνε νεαρούς άνδρες να ανατρέπουν το άγαλμα και να φωνάζουν συνθήματα κατά του Άσαντ.

In the heart of Damascus, in the Jaramana neighborhood, the statue of Hafez al-Assad has been toppled.

