Μετέωρο εκρήγνυται πάνω από τη Σιβηρία σε θεαματικό βίντεο

Ένας μικρός αστεροειδής που είχε εντοπιστεί μόλις λίγες ώρες πριν φτάσει στη Γη φώτισε τον ουρανό της Γιακουτίας στην παγωμένη Σιβηρία καθώς διαλύθηκε σε μια σειρά μικρών εκρήξεων.

Το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Γιακουτίας (η οποία ανήκει στη ρωσική ομοσπονδία) είχε τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής μετά τον αρχικό εντοπισμό του αντικειμένου, δεν έλαβε όμως αναφορές για ζημιές.

«Οι κάτοικοι των περιοχών του Ολεμίνσκ και του Λενσκ παρατήρησαν τη νύχτα μια φωτεινή γραμμή που έμοιαζε με κομήτη και μετά μια λάμψη» ανέφερε το υπουργείο σύμφωνα με το Reuters.

Τέτοιοι βράχοι ονομάζονται αστεροειδείς όσο βρίσκονται στο Διάστημα, μετέωρα όταν διασχίζουν την ατμόσφαιρα και μετεωρίτες αν καταφέρουν να φτάσουν στο έδαφος.

Ο αστεροειδείς είχε πλάτος γύρω στα 70 εκατοστά και εντοπίστηκε 12 ώρες πριν από την άφιξή του, ανέφερε η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA.

☄ Asteroid #C0WEPC5 (temporary designation) entered Earth’s atmosphere at 16:15 UTC/17:15 CET, creating a fireball over Yakutia witnessed by people in the region.

The object was discovered roughly 12 hours ago and is thought to have been around 70 cm across.

