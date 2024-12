«Η τρέχουσα ώθηση κατά των κυβερνητικών δυνάμεων στη Συρία και πιο συγκεκριμένα στο Χαλέπι διεξάγεται από διαφορετικές ομάδες της αντιπολίτευσης, των οποίων η μόνη σχέση φαίνεται να είναι το μίσος για το καθεστώς Άσαντ και τους Ρώσους υποστηρικτές του», λέει η Kyiv Post σε ανάλυση που τεκμηριώνει από πηγές στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Η επίθεση στην επαρχία Χαλέπι της Συρίας που ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου, διεξάγεται από έναν συνασπισμό ισλαμιστικών μαχητικών ομάδων με επικεφαλής την υποστηριζόμενη από την Τουρκία πρώην ομάδα που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ.

Σύμφωνα με αναφορές σε ορισμένους ισλαμιστικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, οι ομάδες ανταρτών που εδρεύουν στην περιοχή Ιντλίμπ -στην οποία φέρεται να περιλαμβάνονται μέλη του Ισλαμικού Κόμματος του Τουρκεστάν (TIP) – είχαν λάβει επιχειρησιακή εκπαίδευση από στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων της ομάδας Khimik της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR).

Η ομάδα εκπαίδευσης επικεντρώθηκε σε τακτικές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η ομάδα Khimik της HUR πιστώθηκε την επίθεση σε μια ρωσική στρατιωτική βάση στα νοτιοανατολικά περίχωρα του Χαλεπίου στις 15 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία καταστράφηκαν ρωσικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και «καμουφλαρισμένοι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί», σύμφωνα με πηγή της Kyiv Post στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αυτοί οι σύμβουλοι των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων παρέχουν υποστήριξη στις σημερινές επιθέσεις της αντιπολίτευσης, αλλά δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επαλήθευση της ανάμειξης αυτής.

Η υπόνοια της ουκρανικής εμπλοκής θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μέρος μιας ευρύτερης τάσης των δυνάμεων του Κιέβου να στοχοποιούν ρωσικές δυνάμεις στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της φερόμενης άμεσης υποστήριξης μιας επίθεσης ισλαμιστικής πολιτοφυλακής εναντίον μισθοφόρων της ρωσικής ομάδας Wagner και κυβερνητικών δυνάμεων στις 26 Ιουλίου στο Μάλι.

Ο επικεφαλής του HUR, υποστράτηγος Kyrylo Budanov, δήλωσε σε συνέντευξή του τον Μάιο του 2023 μετά από αναφορές ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούσαν εναντίον Ρώσων εργολάβων στο εξωτερικό: «Θα συνεχίσουμε να σκοτώνουμε Ρώσους οπουδήποτε και παντού μέχρι την πλήρη νίκη της Ουκρανίας».

Footage shows the moment the strike hit. As usual, SNA casually record their positions. pic.twitter.com/XZCeansNK7

🇸🇾 Confirmed, a precise Russian airstrike struck a convoy of Syrian National Army troops directly in Mare’, Syria. Very high casualties reported.

Πρόσφατες αναφορές έκαναν λόγο για ένα μεγάλο μέρος των ρωσικών δυνάμεων στη Συρία για να ενισχύσουν τα στρατεύματα της Μόσχας που πολεμούν στην Ουκρανία φάνηκε να ενθαρρύνουν την επίθεση των ανταρτών.

Η επίθεση αυτή φέρεται να έχει καταλάβει μέχρι στιγμής περισσότερα από 20 χωριά και άλλους μικρούς οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή του Χαλεπιού, δημοσιεύοντας περισσότερα πλάνα από συριακό και ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει συλληφθεί.

Πολλές περιφερειακές πηγές ανέφεραν την Τετάρτη ότι, καθώς άρχισε η επίθεση, μια ομάδα ρωσικών ειδικών δυνάμεων έπεσε σε ενέδρα και σκοτώθηκε στα περίχωρα του Χαλεπίου από μαχητές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ.

Αν και δεν δόθηκαν ακριβείς λεπτομέρειες για το περιστατικό, οι ισχυρισμοί υποστηρίχθηκαν από εικόνες ενός ακινητοποιημένου ρωσικού τακτικού οχήματος, πτώματα με ρωσικές στολές και πανοπλίες, καθώς και από την επίδειξη τυφεκίων εφόδου του είδους που είναι δημοφιλές στις επίλεκτες δυνάμεις της Μόσχας.

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, τα δυτικά κύρια μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις είχαν αιφνιδιαστεί από την ταχύτητα της επίθεσης των τζιχαντιστών ανταρτών που είχε φτάσει στο κέντρο του Χαλεπιού.

Είχε συναντήσει ελάχιστη αντίσταση, καθώς τόσο οι συριακές όσο και οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προβεί σε «τακτική υποχώρηση για την προετοιμασία μιας αντεπίθεσης».

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε ότι η ομάδα της αντιπολίτευσης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) υπό κουρδική ηγεσία επιτίθεται στην πόλη του Χαλεπιού από τα ανατολικά και έχει θέσει υπό τον έλεγχό της το διεθνές αεροδρόμιο, καθώς οι δυνάμεις του καθεστώτος το εγκατέλειψαν.

Με την σειρά τους και οι ίδιοι οι στρατιώτες των SDF άφησαν το αεροδρόμιο στα χέρια των τζιχαντιστών.

Tunnels and underground prisons in the city of Tal Rifaat, which was controlled by the SDF…Aleppo, Syria pic.twitter.com/POoZqliwIV

