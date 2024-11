«Βόμβα» των «Times»: Σε άμεσο κίνδυνο Μάντσεστερ Σίτι και Νιούκαστλ»

Μέλος του κόμματος των Εργατικών κατέθεσε στη βρετανική Βουλή μια πρόταση που θα μπορούσε να βάλει σε μπελάδες τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Νιουκάστλ.

Κι αυτό διότι η πρότασή του είναι να απαγορευτεί σε άλλα κράτη να κατέχουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών των αγγλικών ομάδων.

Είναι γνωστό πως οι «πολίτες» ανήκουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Νιουκάστλ στο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας. Αν περάσει το νομοσχέδιο θα πρέπει να αλλάξουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων πράγμα που σημαίνει πως θα αλλάξει και ολόκληρη η δομή τους, τουλάχιστον όπως την γνωρίζουμε τώρα.

Για να γίνει αυτό, αυτό το Εργατικό κόμμα θα πρέπει να λάβει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών στη Βουλή καθώς και την έγκριση της ίδιας της βρετανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τους «Times», η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι μικρή, αλλά τονίζει ότι αρκετοί σύλλογοι της Premier League επιμένουν ώστε να ισχύσει ο συγκεκριμένος νόμος.

🚨🚨| BREAKING: A proposal to ban state-controlled clubs from English football has been included in the Football Governance Bill.

If passed, Manchester City and Newcastle would need to change ownership to obtain a licence from the new independent regulator.

[@TimesSport] pic.twitter.com/Cyz9hs8Z3O

— CentreGoals. (@centregoals) November 28, 2024