Η Ουκρανία ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί πως δέχεται «μαζική επίθεση» εναντίον των ενεργειακών υποδομών της και πως χρειάσθηκε να προχωρήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης, κυρίως στο Κίεβο, σε μια στιγμή που η Μόσχα εντείνει τη στρατιωτική πίεση στη χώρα μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι σημερινές ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης για τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε τρεις δυτικές περιφέρειες της Ουκρανίας, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το μέτωπο, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Εξαιτίας των επιθέσεων διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 523.000 καταναλωτών στην περιφέρεια του Λβιβ, περίπου 215.000 στην περιφέρεια του Βολίν και άνω των 280.000 στην περιφέρεια του Ρίβνε, ανέφεραν οι κυβερνήτες τους μέσω του Telegram.

Η μεγάλης έκτασης σημερινή ρωσική επίθεση εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών «κατάφερε σκληρό πλήγμα, ενώ έγινε χρήση πολλών πυρομαχικών διασποράς», δήλωσε στο Reuters πηγή στο ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

Την ώρα που οι θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω στο μηδέν, «για άλλη μια φορά ο τομέας της ενέργειας δέχεται μια μαζική επίθεση του εχθρού», τόνισε επίσης το υπουργείο Ενέργειας.

Έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο Κίεβο, την Οδησσό και το Ντνίπρο, διευκρίνισε η ηλεκτρική εταιρεία DTEK.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν σε ενεργειακή υποδομή στην περιφέρεια του Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μαξίμ Κοζίτσκι.

Εξάλλου ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στη νότια ουκρανική περιφέρεια του Μικολάιφ, ανέφερε επίσης μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής Βιτάλι Κιμ.

Νωρίτερα είχε κηρυχθεί αεροπορικός συναγερμός σε όλη τη χώρα, με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να αναφέρει πως εκτοξεύθηκαν ρωσικοί πύραυλοι με στόχο κυρίως τις περιφέρειες της Οδησσού (νότια), του Κίροβογκραντ (κέντρο), της Χερσώνας (ανατολικά) και του Μικολάιφ (νότια).

In this morning’s sub zero temperatures, Russians launched a massive missile attack on Ukraine’s energy infrastructure, leaving millions without heat, water and electricity.

Rescuers are working in dozens of locations and damages are still being determined.

▪Kyiv: Debris has… pic.twitter.com/DfdlfKaTEf

— KyivPost (@KyivPost) November 28, 2024