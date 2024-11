Η 17χρονη Αφγανή Νίλα Ιμπραχίμι, η οποία ζει στον Καναδά, είναι η νικήτρια του Διεθνούς Βραβείου Ειρήνης για τα Παιδιά, που απονεμήθηκε χθες Τρίτη στο Άμστερνταμ από την οργάνωση KidsRights.

Η Νίλα προ τεσσάρων ετών είχε ηχογραφήσει τη φωνή της καθώς τραγουδούσε σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Λαμβάνοντας αυτή τη σημαντική διάκριση, η 17χρονη δείχνει να ακολουθεί τα βήματα της οικολόγου ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι.

«Η Νίλα Ιμπραχίμι, που κατάγεται από το Αφγανιστάν και κατοικεί στον Καναδά, αγωνίζεται γενναία για τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών στη χώρα καταγωγής της», εξήγησαν οι διοργανωτές κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής στο Άμστερνταμ.

«Ηχογραφώντας ένα δυνατό τραγούδι διαμαρτυρίας που έγινε viral στο διαδίκτυο, συνεχίζει να εμπνέει άλλες Αφγανές να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να αντιτάσσονται στις αδικίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες μιλώντας δημόσια και υπερασπίζοντας την υπόθεσή τους σε διεθνείς εκδηλώσεις», σημείωσε η KidsRights, το ολλανδικό ίδρυμα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία.

Very honoured to meet Nila Ibrahimi tonight, winner of 2024 International Children’s Peace Prize. The courageous fight of this 17-yr old Afghan for the rights of girls & women in her country inspires us all. More about Nila’s work at https://t.co/wjrXQbKBrL @KidsRights pic.twitter.com/qXKnuvhI3E

Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν εφαρμόζουν εξαιρετικά αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου αφότου κατέλαβαν ξανά την εξουσία, τον Αύγουστο του 2021.

Οι περιορισμοί πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες και τα κορίτσια: απαγορεύεται να σπουδάζουν πέρα από τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο, να πηγαίνουν σε πάρκα, γυμναστήρια ή κέντρα αισθητικής, ενώ επιβάλλεται να μη βγαίνουν από το σπίτι τους χωρίς άνδρα συνοδό.

Τον Μάρτιο του 2021, όταν η διεύθυνση εκπαίδευσης της Καμπούλ εξέδωσε διαταγή με την οποία απαγόρευε σε μαθήτριες άνω των 12 ετών να τραγουδούν δημόσια, η Νίλα Ιμπραχίμι, τότε 13 ετών, προκειμένου να ενθαρρύνει και τα άλλα κορίτσια να υπερασπιστούν την εκπαίδευσή τους και τα δικαιώματά τους, ηχογράφησε παραδοσιακό τραγούδι την ώρα που το τραγουδούσε και ο αδελφός της ανέβασε το βίντεο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο στη συνέχεια έγινε viral και πολλαπλασίασε τις διαμαρτυρίες, οδηγώντας στην κατάργηση της απαγόρευσης από την αφγανική κυβέρνηση μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Όμως, από το περασμένο καλοκαίρι, νόμος περί ηθών απαγορεύει στις Αφγανές να μιλούν μεγαλόφωνα δημόσια.

Congratulations @IbrahimiNila on winning the International Children’s Peace Prize! I am so proud of you for standing up to the Taliban and fighting for Afghan girls’ education. Your courage is an inspiration to girls and an example to leaders everywhere.https://t.co/L8xYFlVm6K

— Malala Yousafzai (@Malala) November 19, 2024