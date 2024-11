Αυτό το Φθινόπωρο, δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδείς!

Διανύουμε την περίοδο όπου έχουμε περιορίσει τις εξόδους στο ΣΚ, απολαμβάνοντας περισσότερο την ξεκούραση μετά τη δουλειά στο σπίτι. Στο τελείωμα κάθε ημέρας, που έχουμε ολοκληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις μας, έχουμε ανάγκη για κάποια ψυχαγωγία εντός των τειχών, που σημαίνει μία ωραία ταινία ή σειρά παρέα με τους αγαπημένους ή και μόνοι μας. Πρέπει σε κάποια φάση μέσα στο 24ωρο να αφήνουμε τα Πρέπει και να πιάνουμε τα Θέλω, σωστά; Οπότε, τι έχω να σας προτείνω; Έχω από όλα και για όλα τα γούστα! Πιάστε κατηγορία παρακάτω και καλή σας διασκέδαση.

Βραβευμένες σειρές

Μία βραβευμένη σειρά σίγουρα έχει κάτι να σου πει. Είτε πρόκειται για τη μοναδική ιστορία της, είτε για την απίθανη σκηνοθεσία, είτε ακόμα για τις φοβερές ερμηνείες της ξεχώρισε και κέρδισε κριτικούς και κοινό.

Μία τέτοια ατμοσφαιρική παραγωγή είναι η επική σειρά «Shōgun» του FX, με 18 βραβεία Emmy και συνολικά 44 βραβεία. Η μίνι σειρά, 10 επεισοδίων, μας πάει στην μακρινή Ιαπωνία του 1600 μχ, εν μέσω ενός εμφυλίου πολέμου που έμελλε να αλλάξει τη χώρα. Μια δημιουργία των Justin Marks και Rachel Kondo, βασισμένη στο best-seller μυθιστόρημα του James Clavell, που ακολουθεί την πορεία ενός Άγγλου κυβερνήτη που βρέθηκε ναυαγός στο νησί. Η σειρά είναι διαθέσιμη στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

Το «The Bear» με 98 βραβεία, εκ των οποίων τα 21 Primetime Emmys, είναι η σειρά που μετράει ήδη 4 σεζόν και δεν πρέπει να χάσεις. Πρόκειται για μία αμερικανική κωμικοδραματική τηλεοπτική σειρά που δημιουργήθηκε από τον Christopher Storer και αφηγείται, με έναν αγωνιώδη ρεαλισμό, τις ιστορίες του Κάρμι και του χάους που επικρατεί στην οικογενειακή του επιχείρηση εστίασης. Το διαμάντι αυτό είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

Με 87 βραβεία, εκ των οποίων 15 Primetime Emmys, αλλάζουμε εντελώς ατμόσφαιρα και πάμε διακοπές με μία άρχουσα τάξη σε κρίση. Το «The White Lotus» του Mike White, με διαθέσιμους 2 κύκλους και τον 3ο σε παραγωγή, οι διακοπές των πλουσίων γεμίζουν με μυστήρια, πάθη, λάθη και φυσικά λεφτά. Μία καυστική ματιά που γυρίζει την πλάτη της στην πολιτική ορθότητα και αναδεικνύει θέματα τόσο κοινωνικά, όσο και ταξικά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Με 174 βραβεία, εκ των οποίων 19 Primetime Emmys, το «Succession» έχει γράψει ήδη ιστορία, με πολλούς να τη θεωρούν μία από τις καλύτερες σειρές της τελευταίας δεκαετίας. H πολυβραβευμένη παραγωγή της ΗΒΟ που εμπνέεται, αν όχι περιγράφει, την αληθινή ιστορία της οικογένειας του παντοκράτορα των μίντια Ρούπερτ Μέρντοχ, θα σας καθηλώσει για ένα binge watching χωρίς σταματημό. Ο τελευταίος κύκλος του SUCCESSION προστέθηκε στο Vodafone TV και έτσι όλες οι σεζόν είναι διαθέσιμες πλέον αποκλειστικά για να μάθεις όλη την ιστορία της οικογένειας Roy.

Με 85 βραβεία, εκ των οποίων 10 Primetime Emmys και με 9.3 σκορ στο imdb.com, καταλαβαίνεις ότι το «Chernobyl» πρέπει να μπει στη λίστα σου. Πρόκειται για τη μεταφορά στην οθόνη της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής στην ιστορία της ανθρωπότητας, με την έκρηξη στον αντιδραστήρα «νούμερο 4» του ομώνυμου πυρηνικού εργοστασίου. Το ημερολόγιο έδειχνε 26 Απριλίου του 1986, όταν στην ουκρανική πόλη Πρίπιατ, εξελίχθηκε το δράμα, τις συνέπειες του οποίου συζητάμε 38 χρόνια μετά. Σκηνές της σειράς γυρίστηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Λιθουανίας Ιγκναλίνα, ο οποίος διαθέτει ίδιους αντιδραστήρες RBMK με αυτούς του Τσέρνομπιλ και τέθηκε εκτός λειτουργίας το 2009. Μπορείτε να το δείτε αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Vodafone TV.

Αντιήρωες (οι αγαπημένοι μου)

Αν και εξαιρέσεις δεν κάνω στις παραγωγές επιστημονικής φαντασίας, οι χαρακτήρες που με γοητεύουν περισσότερο είναι οι αντιήρωες. Είναι όλοι αυτοί οι περιθωριακοί τύποι, που προσπαθούν με όλους τους λάθους τρόπους να αισθανθούν σημαντικοί, δίνοντας το όποιο νόημα στην μαύρη ζωή τους. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια που γίνονται οι απόλυτοι πρωταγωνιστές ταινιών, είναι η καλύτερή μου. Γιατί όπως και να το κάνεις, έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις πως αυτός ο χαρακτήρας κατέληξε να είναι τόσο προβληματικός, γιατί στην τελική κανένας δεν φύτρωσε και όλοι έχουν μία ιστορία να διηγηθούν, αρχής γενόμενης των ευαίσθητων παιδικών χρόνων.

Μία τέτοια ιστορία που λάτρεψα, ήταν αυτή του «JOKER» του Τοντ Φίλιπς. Μιλάμε για την ταινία που σήκωσε τον Χρυσό Λέοντα, κέρδισε 120 βραβεία και χάρισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου στον καταπληκτικό Χοακίν Φίνιξ. Ας μην αναφέρουμε την εμπορική επιτυχία της που έδωσε περισσότερα από 1 δις στο παγκόσμιο box office. Δείτε το ξανά, λίγο πριν το πολύ αναμενόμενο «Joker Foliea Deux» που έρχεται με φόρα στις αίθουσες από το φεστιβάλ Βενετίας, στο Vodafone TV.

Και παραμένοντας στο σύμπαν του ήρωα Batman (που επιτυχώς παραγκωνίζεται στις παραγωγές αυτές), ο έτερος αντιήρωας της Γκόθαμ είναι αδιαμφησβήτητα ο Πιγκουίνος. Το «The Penguin» όχι σε ταινία αλλά σε σειρά, είναι η νέα πολυαναμενόμενη παραγωγή από την ΗΒΟ, που έκανε πρεμιέρα αποκλειστικά στο Vodafone TV τον Σεπτέμβριο. Ο αγνώριστος για τις απαιτήσεις του ρόλου μοναδικός Κόλιν Φάρελ κινείται στα πιο μαύρα σκοτάδια της Γκόθαμ Σίτι για να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι ο Πιγκουίνος. Η σειρά που ακολουθεί τα γεγονότα της ταινίας THE BATMAN (2022) του Ματ Ριβς, έχει 8 επεισόδια, διαθέσιμα αμέσως μετά την προβολή τους στην Αμερική.

Πηγαίνοντας σε κάτι πιο ελαφρύ, αφήνουμε τους αντιήρωες των DC Comics και μπαίνουμε στο σύμπαν της Marvel Comics, με τον Ryan Reynolds ως «Deadpool». Ο αντιήρωας αυτός που έχει το δικό του πιστό κοινό, έχει ήδη δύο ομώνυμες ταινίες και μας καλεί να τον γνωρίσουμε. Στην ταινία «Deadpool 2«, που αποτελεί την ενδέκατη ταινία της σειράς ταινιών X-Men, o πρωταγωνιστής μεταλλαγμένος Γουέιντ Γουίλσον προσπαθεί να προστατέψει έναν άλλο νεαρό μεταλλαγμένο από τον χρονοταξιδιώτη στρατιώτη Κείμπλ, σχηματίζοντας για τον σκοπό αυτόν την ομάδα X-Force. Διαθέσιμα τώρα και τα δύο Deadpool στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

Αφήνοντας για λίγο τους αρσενικούς αντιήρωες, ας πιάσουμε και μία γυναίκα και συγκεκριμένα την Άγκαθα Χάρκνες. Το «Agatha all along» από την Τζακ Σέιφερ, είναι η ιστορία ακριβώς μετά τα γεγονότα του «WandaVision», όπου η Αγκάθα Χικς θα επιδιώξει να κερδίσει ξανά τις δυνάμεις της με βοήθεια από την πιο ιδιαίτερη ομάδα και ασφαλώς με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο. Το «Agatha all along» είναι η νέα πρωτότυπη σειρά της Marvel για το Disney+, διαθέσιμο τώρα και μέσα από το Vodafone TV.

Περιπέτειες

Σε αυτό το σημείο και για να παραμείνουμε ακόμα λίγο στο πνεύμα των προηγούμενων, σας έχω δύο σούπερ ήρωες και όχι αντιήρωες. Ο πρώτος και αγαπημένος από το Game Of Thrones Τζέισον Μομόα, αυτή τη φορά ως βασιλιάς της Ατλαντίδας και μέλος της Justice League.

Ο λόγος βέβαια για τον Aquaman και τη δεύτερη ταινία του υπερήρωα «Aquaman: Το Χαμένο Βασίλειο». Σε αυτήν την περιπέτεια, ο ήρωας μας Άρθουρ Κέρι έχει παντρευτεί τη Μίρα, με την οποία έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Άρθουρ Τζούνιορ. Τον περιμένει όμως ο Black Manta που θέλει να εκδικηθεί τον Άρθουρ για τον θάνατο του πατέρα του. Τότε παλιές ιστορίες έρχονται στο φως και ο Aquaman πρέπει να σώσει την κατάσταση και να ανταπεξέλθει σε μία απαγωγή που του στοιχίζει. DC Υπερθέαμα αποκλειστικά στο Vodafone TV!

Ένας ακόμα υπερήρωας της της DC Comics ή μάλλον μία υπερ-ηρωίδα που ταίριαξε απόλυτα να την ενσαρκώσει η Γκαλ Γκαντότ είναι η αγαπημένη μας αμαζόνα Wonder Woman. Η ταινία φαντασίας σε σκηνοθεσία Πάτι Τζένκινς, της πρώτης γυναίκας που σκηνοθετεί live-action superhero ταινία, λέγεται ασφαλώς «Wonder Woman». Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον δεύτερο υπερ-ήρωα που έκανε την εμφάνισή του, το 1941, με τον Superman να προηγείται 3 χρόνια μόλις. Μιλάμε για έναν από τους πιο δημοφιλείς και ιστορικούς χαρακτήρες ιστοριών κόμικ. Όσο για την περιπέτεια αυτή, η πρωταγωνίστρια μας ως αρχαιολόγος σε μουσείο της Νέας Υόρκης θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν βλοσυρό επιχειρηματία που προσπαθεί να αποκτήσει ανεξέλεγκτες υπερδυνάμεις, μέσω μίας μαγικής πέτρας. Θα τα καταφέρει; Δείτε τι γίνεται αποκλειστικά στο Vodafone TV!

Για φινάλε των περιπετειών, άφησα κάτι εντελώς διαφορετικό και αφιερωμένο στους φανς του Τζέισον Στέιθαμ. Μπόλικη επιστημονική φαντασία και εδώ αλλά με ανθρώπους που προσπαθούν να τα βάλουν με πλάσματα του βυθού από το μακρινό παρελθόν που μόνο το μέγεθός τους προκαλεί τρόμο. Το «Meg 2 The trench» βασισμένο στο μυθιστόρημα «The Trench» (1999) του Στιβ Άλτεν θα σας κόψει ολίγον την ανάσα. Δείτε το αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Σκανδιναβικό σασπένς

Και μετά τις αμερικάνικες υπερπαραγωγές, ας πάρουμε λίγο τον σκανδιναβικό μας αέρα, με τις ατμοσφαιρικές προτάσεις τους που πάντα γοητεύουν με τα τοπία, τις μοναδικές ιστορίες και τη σκηνοθετική τους οπτική.

Όλες οι προτάσεις είναι αστυνομικά δράματα που θα σας συναρπάσουν. Και η «VeroniKa», μία αστυνομικός που ταλαιπωρείται με διάφορα προβλήματα, και ο ντεντέκτιβ «REBUS» (βασισμένο στις ιστορίες του χαρακτήρα των βιβλίων του Ίαν Ράνκιν) που θα βρεθεί σε αναπάντεχο δίλημμα όταν ο αδελφός του μπλέξει με εγκληματίες, και το η εξαφάνιση ενός κοριτσιού που ανακαλύπτει ένα κομμένο χέρι στο «The River» (Elven) με θέα τα χιονισμένα τοπία της Νορβηγίας, όπως και το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Viaplay «To solve a murder: The Helena Case» όπου ο Φρέντερικ Ούντβενικ ερευνά το έργο της αστυνομίας τα τελευταία 30 χρόνια για να εξιχνιάσει την αποτρόπαια δολοφονία της Χελένα Άντερσον θα σας καθηλώσουν στον καναπέ. Οι σειρές αυτές με την υπογραφή του Viaplay παίζουν αποκλειστικά στο Vodafone TV.

