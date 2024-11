Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον πρεσβευτή του Ιράν στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Επικαλούμενη δύο Ιρανούς αξιωματούχους, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το πώς θα μπορούσαν να εκτονωθούν οι εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν κατονομάζονται, χαρακτήρισαν «θετική» τη συνάντηση Μασκ-Ιραβανί.

Breaking News: Elon Musk, a top adviser to President-elect Donald Trump, met with Iran’s UN ambassador to discuss defusing Iranian-U.S. tensions during the next Trump term, two Iranian officials said. https://t.co/ijlfhHbCpO

