Δέσποινα Βανδή: Τραγουδάει με τον γιο και την κόρη της, ροκ μπαλάντα των U2

Το ταλέντο είναι κληρονομικό για την οικογένεια της Δέσποινας Βανδή. Η τραγουδίστρια και entertainer Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε μια ιδιωτική στιγμή της ίδιας με τα παιδιά της στα κοινωνικά δίκτυα επιβεβαιώνοντας ότι τα παιδιά της μοιράζονται την ίδια αγάπη για τη μουσική και δη τη ροκ με την ίδια.

Στο video η Δέσποινα Βανδή και η κόρη της Μελίνα Νικολαΐδη τραγουδούν με τον 17χρονο γιο Γιώργο Νικολαΐδη να παίζει κιθάρα.

Το βράδυ της Παρασκευής 08/11/2024 η Δέσποινα Βανδή απόλαυσε ένα ήρεμο βράδυ στο σπίτι της με τα δυο παιδιά της όταν ο μικρότερος της αυτοσχέδιας «μπάντας» αποφάσισε να σπάσει την ησυχία με ένα μουσικό διάλλειμα.

«Μας παρέσυρε ο γιος μου με την κιθάρα του» έγραψε στη λεζάντα, η Δέσποινα Βανδή.

Το τραγούδι επιλογής είναι το «With or without you» των U2.

@desp1navandiofficial Και καπως ετσι μας επιασε το βραδακι! Με τον γιο μου στην κιθαρα να παιζει και να σιγοτραγουδαει και με το Μελινακι μου να τραγουδαμε παρεα του! @melina ♬ πρωτότυπος ήχος – Despina Vandi Official

Το «With or without you» είναι ένα τραγούδι του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος U2.

Είναι το τρίτο κομμάτι στο πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, «The Joshua Tree» (1987), και κυκλοφόρησε ως το βασικό σινγκλ του άλμπουμ στις 16 Μαρτίου 1987.

Το τραγούδι ήταν το πιο επιτυχημένο σινγκλ του γκρουπ εκείνη την εποχή, και έγινε η πρώτη τους νούμερο ένα επιτυχία τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον Καναδά κατακτώντας την κορυφή του Billboard Hot 100 για τρεις εβδομάδες και του εθνικού τσαρτ σινγκλ RPM για μία εβδομάδα, με άλλες τρεις εβδομάδες στη δεύτερη θέση.

Το «With or Without You» αναδεικνύει το ταλέντο του κιθαρίστα της μπάντας The Edge με φωνητικά από τον τραγουδιστή Bono.

Η ροκ μπαλάντα προήλθε από ένα demo που ηχογραφήθηκε στα τέλη του 1985. Φαινομενικά ένα τραγούδι για ταραγμένη αγάπη, οι στίχοι του κομματιού ήταν εμπνευσμένοι από τα αντικρουόμενα συναισθήματα του Bono για τη ζωή που έζησε μπροστά και πίσω από τους προβολείς.

Ένα από τα πλέον κλασικά τραγούδια των U2 στις εμφανίσεις τους, το «With or Without You» είναι το δεύτερο πιο συχνά διασκευασμένο τραγούδι των U2.

Το 2004, το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε το τραγούδι στην 131η θέση στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.