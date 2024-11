Η σοκαριστική περίπτωση της Γκιζέλ Πελικό δεν αφορά μόνο την δική της κακοποίηση και την οικογένειά της. Πρώην σύντροφοι κατηγορουμένων ζουν το δικό τους δράμα, αγωνιώντας αν οι ίδιες έχουν πέσει θύματα νάρκωσης και βιασμού.

Ορισμένες πρώην φίλες των κατηγορουμένων ανδρών λένε στο δικαστήριο το βάρος του να μην γνωρίζουν αν τις είχαν ναρκώσει και κακοποιήσει σεξουαλικά στο παρελθόν. Με την γυναίκες στην Γαλλία να αντιμετωπίζουν την υπόθεση Πελικό ως ένα συλλογικό τραύμα γενεών.

Καταθέτοντας στο ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν, μια γυναίκα με ήπια ομιλία, γύρω στα 30, αναρωτήθηκε αν τα φάρμακα που έπαιρνε στο πλαίσιο της διαχείρισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας μπορεί να επέτρεπαν στον πρώην σύντροφό της, Σεντρίκ Τζ. να την κακοποιήσει σεξουαλικά εν αγνοία της. Περιέγραψε τη σχέση τους ως «ψέμα, από την αρχή μέχρι το τέλος».

Ο Σεντρίκ Τζ, 50 ετών, τεχνικός λογισμικού που διατηρούσε κατάστημα δίσκων στην Αβινιόν, κοίταζε πίσω από το γυάλινο διάδρομο του δικαστηρίου.

Είναι ένας από τους 51 άνδρες που δικάζονται για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, της οποίας ο τότε σύζυγος, Ντομινίκ Πελικό, έσπασε υπνωτικά χάπια και αγχολυτικά φάρμακα στο φαγητό της και κάλεσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη επί εννέα χρόνια, από το 2011 έως το 2020, στο χωριό Μαζάν της Προβηγκίας.

Gisèle Pelicot walking to take the stand today, her strength echoing in every step:

“It’s not for us to have shame, it’s for them,” she told the court.

«I want all women who have been raped to say: Madame Pelicot did it, I can too. I don’t want them to be ashamed any longer,» pic.twitter.com/Dc4cUYXDFJ

— David Challen (@David_Challen) October 23, 2024