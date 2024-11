Ο Άλεκ Πίτερς είναι ένα πολύ μεγάλο «όπλο» για τον Ολυμπιακό και ένας παίκτης που οποιαδήποτε ομάδα της Euroleague θα χαιρόταν να τον έχει στο δυναμικό της.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να βλέπει φέτος τον χρόνο συμμετοχής του να μειώνεται μετά την επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ, ωστόσο συνεχίζει να αποδίδει όταν χρειάζεται και να βοηθάει τους Πειραιώτες, κυρίως με το «φαρμακερό» μακρινό του σουτ. Ειδικά την περσινή σεζόν που ο Πίτερς είχε αναλάβει τον ρόλο του βασικού «τεσσαριού» της ομάδας απέδειξε πως είναι ένας από τους καλύτερους σουτέρ τριών πόντων στην Ευρώπη. Κι αυτό είναι κάτι που το λένε οι ίδιοι οι αριθμοί.

Συγκεκριμένα ο παίκτης των Ερυθρόλευκων είναι, μαζί με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς της Φενέρμπαχτσε, οι μόνοι δύο παίκτες που τις τελευταίες δύο σεζόν στην Euroleague, σουτάρουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο τρίποντο, έχοντας εκτελέσει τουλάχιστον 100 φορές.

Ο Πίτερς μετράει ποσοστό 53% με 82/154 τρίποντα και είναι πρώτος στη σχετική λίστα, με τον Σέρβο να ακολουθεί με 51.8% και 59/114 σουτ πίσω από τα 6,75μ.

Only 2 players in EuroLeague shoot over 50% from three when we combine 2023-24 and 2024-25 season🎯

(Min 100 attempts*)

Tarik Biberovic 51.8% (59/114)

Alec Peters 53% (82/154) pic.twitter.com/XVICMNYn0Z

