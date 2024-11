Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές των ΗΠΑ γίνονται όλο και πιό εμφανείς οι διαφορετικές τροπές που μπορεί να πάρει η κούρσα. Το Al Jazeera παρέχει μία επεξήγηση για την διαδικασία που θα κρίνει ο αποτέλεσμα βάσει του του εκλεκτορικού σώματος.

Στο Σώμα Εκλεκτόρων των ΗΠΑ, ένας υποψήφιος χρειάζεται τουλάχιστον 270 από τις 538 ψήφους των εκλεκτόρων για να κερδίσει τις εκλογές.

Σε κάθε πολιτεία κατανέμεται ένας συγκεκριμένος αριθμός εκλεκτορικών ψήφων με βάση τον πληθυσμό της. Ορισμένες πολιτείες ευνοούν σταθερά ένα κόμμα, ενώ οι «πολιτείες μάχης» ή τα «swing states» μπορούν να μετατοπιστούν, καθιστώντας τες αποφασιστικές για το αποτέλεσμα των εκλογών.

Σε αυτές τις εκλογές υπάρχουν επτά πολιτείες μάχης, με συνολικά 93 εκλέκτορες: Πενσυλβάνια (19), Τζόρτζια (16), Βόρεια Καρολίνα (16), Μίσιγκαν (15), Αριζόνα (11), Ουισκόνσιν (10) και Νεβάδα (6).

Η Χάρις προβλέπεται να εξασφαλίσει τουλάχιστον 226 εκλέκτορες από 19 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια, με σημαντική συμβολή από την Καλιφόρνια (54), τη Νέα Υόρκη (28) και το Ιλινόις (19).

Για να φτάσει τις 270 εκλογικές ψήφους, η Χάρις θα χρειαστεί τουλάχιστον 44 από τις 93 ψήφους αιχμής.

Ο ευκολότερος δρόμος για την ίδια θα ήταν να κερδίσει την Πενσυλβάνια (19), τη Τζόρτζια (16) και τη Βόρεια Καρολίνα (16), εξασφαλίζοντας 51 εκλεκτορικές ψήφους και την προεδρία της Χάρις.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται πίσω από τον Τραμπ και στις τρεις, σύμφωνα με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων του FiveThirtyEight – στην Πενσυλβάνια μόνο πολύ οριακά, και η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα με ελαφρώς μεγαλύτερα περιθώρια.

Με μαθηματικούς υπολογισμούς, οι Δημοκρατικοί έχουν 11 πιθανούς τρόπους με τους οποίους η Χάρις θα μπορούσε να φτάσει στις 270 ψήφους του εκλεκτορικού σώματος κερδίζοντας μόνο τρεις από τις επτά πολιτείες μάχης, και άλλους εννέα τρόπους κερδίζοντας τέσσερις πολιτείες.

Η νίκη σε πέντε ή περισσότερες πολιτείες μάχης θα εξασφάλιζε την προεδρία σε οποιονδήποτε από τους δύο υποψηφίους.

Οι Ρεπουμπλικανοί προβλέπεται να εξασφαλίσουν τουλάχιστον 219 εκλογικές ψήφους από 24 πολιτείες σε εθνικό επίπεδο, με σημαντική συμβολή από το Τέξας (40), τη Φλόριντα (30) και το Οχάιο (17).

Για να φθάσει τις 270 εκλεκτορικές ψήφους, ο Τραμπ θα χρειαστεί τουλάχιστον 51 από τις 93 ψήφους της μάχης.

Όπως και για τους Δημοκρατικούς, ο ευκολότερος δρόμος γι’ αυτόν είναι να κερδίσει την Πενσυλβάνια (19), τη Τζόρτζια (16) και τη Βόρεια Καρολίνα (16), εξασφαλίζοντας 51 εκλέκτορες και φέρνοντας τους Ρεπουμπλικάνους ακριβώς στους 270 εκλέκτορες για να κερδίσουν την προεδρία.

Αυτή τη στιγμή προηγείται και στις τρεις πολιτείες, σύμφωνα με τις εταιρείες παρακολούθησης δημοσκοπήσεων.

Εάν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν κερδίσουν και τις τρεις αυτές πολιτείες, τότε θα πρέπει να κερδίσουν τουλάχιστον τέσσερις από τις επτά πολιτείες μάχης για να εξασφαλίσουν την προεδρία.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η κούρσα παραμένει εξαιρετικά στενή και η δυναμική μπορεί να αλλάξει, αλλά η Πενσυλβάνια, η οποία κατέχει 19 εκλέκτορες, είναι μια κρίσιμη πολιτεία μάχης.

«Και οι δύο χρειάζονται την Πενσυλβάνια», δήλωσε ο Ρέιμοντ Λα Ράτζα, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Amherst της Μασαχουσέτης.

Η σημασία της Πενσυλβάνια στις εκλογές έχει οδηγήσει τους υποψηφίους να επενδύσουν πολλά στην προεκλογική εκστρατεία και τη διαφήμιση.

Οι εκστρατείες των Χάρις και Τραμπ φέρεται να δαπάνησαν 360 εκατ. δολάρια για τηλεοπτικές, ψηφιακές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις μόνο σε αυτή την πολιτεία.

Εάν η Χάρις κερδίσει, «ένας από τους πιθανούς δρόμους της προς τη νίκη περνάει μέσα από την Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν», εξήγησε ο Λα Ράτζα.

Σύμφωνα με το National Polls tracker του FiveThirtyEight, η Χάρις έχει ένα μικρό προβάδισμα 0,60 μονάδων στο Ουισκόνσιν, ενώ ο Τραμπ προηγείται στην Πενσυλβάνια με 0,70 μονάδες.

«Εάν η Χάρις πρόκειται να κερδίσει με μικρή διαφορά, πρέπει να εξασφαλίσει αυτό που αποκαλούμε ‘μπλε τείχος’ – την Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν», εξήγησε.

Το «μπλε τείχος» αναφέρεται σε ένα μπλοκ πολιτειών που ψήφιζαν σταθερά Δημοκρατικούς στις προεδρικές εκλογές μέχρι το 2016, όταν ο Τραμπ άλλαξε τρεις: Πενσυλβάνια, Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν.

Μαζί, αυτές οι πολιτείες αντιπροσωπεύουν κρίσιμες 44 εκλογικές ψήφους στις εκλογές του 2024.

Στο Μίσιγκαν, η Χάρις προηγείται επί του παρόντος με μια μικρή διαφορά 0,80 μονάδων, σύμφωνα με τον ανιχνευτή εθνικών δημοσκοπήσεων του FiveThirtyEight.

«Εάν κερδίσει αυτές τις πολιτείες αλλά χάσει άλλες πολιτείες που επηρεάζουν την κατάσταση, θα μπορούσε και πάλι να κατακτήσει οριακά τις εκλογές με λίγο πάνω από 270 εκλεκτορικές ψήφους», πρόσθεσε ο Λα Ράτζα.

