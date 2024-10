Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Παίξατε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα και κυριαρχήσαμε» (vid)

Ο Ολυμπιακός, νίκησε χτες βράδυ (29/10) με 79-69 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του, στα αποδυτήρια του ΣΕΦ.

Ο Έλληνας τεχνικός, στάθηκε στα 12 περισσότερα ριμπάουντ από τη «Βασίλισσα» και ζήτησε από τους παίκτες του να κυριαρχίσουν και απέναντι στη Μπαρτσελόνα το βράδυ της Πέμπτης.

«Σήμερα παίξαμε σαν Ολυμπιακός. Γυρίσαμε πίσω σε αυτό που είμαστε ως ομάδα. Είχαμε πρόβλημα με τα ριμπάουντ στα προηγούμενα ματς, σήμερα είχαμε 12 περισσότερα. Είχε 6 ο Νάιτζελ και 9 ο Σακ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Παίξατε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και κυριαρχήσαμε γιατί είχαμε 12 ριμπάουντ περισσότερα.

Ακόμα και αν ερχόταν η ήττα, όμως, θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς στη σεζόν. Έχουμε παιχνίδι σε δύο ημέρες και θέλω να είμαστε έτσι. Πάμε!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Post game with Bartzokas and the @Olympiacos_BC team 🗣️

The goal is to go again in two days 💪#RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/euP3XptCUS

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2024