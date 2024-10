Συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων στις ΗΠΑ που μολύνθηκαν από το βακτήριο E.coli (Εσερίχια κόλι) μετά την κατανάλωση φαγητού στην αλυσίδα McDonald’s και πλέον φτάνει τους 75, ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι νοσηλεύονται και λοιμώξεις έχουν πλέον καταγραφεί σε 13 πολιτείες, επεσήμανε η Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (FDA). Δύο άνθρωποι έχουν παρουσιάσει αιμολυτικό – ουραιμικό σύνδρομο, που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του.

Από τους 42 ασθενείς που ερωτήθηκαν, όλοι απάντησαν ότι έφαγαν στα McDonald’s και 39 δήλωσαν ότι κατανάλωσαν ένα συγκεκριμένο χάμπουργκερ. Η FDA «χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να επιβεβαιώσει αν τα κρεμμύδια είναι η αιτία της επιδημίας», επεσήμανε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η έρευνα συνεχίζεται αλλά «η ‘Taylor Farms’, η εταιρεία που παρέχει στα McDonald’s κομμένα κρεμμύδια, ανακοίνωσε εθελοντικά την ανάκλησή τους», διευκρίνισε η FDA. Η εταιρεία έχει επίσης ενημερώσει τους υπόλοιπους πελάτες της.

Τα McDonald’s ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποσύρουν τα κρεμμύδια από τα εστιατόριά τους στις πολιτείες όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα μόλυνσης από το E.coli. Παράλληλα η εταιρεία έχει αποσύρει «για προληπτικούς λόγους» το συγκεκριμένο χάμπουργκερ που περιέχει αυτά τα κρεμμύδια, το Quarter Pounder.

Pizza Hut, Taco Bell, and KFC have pulled fresh onions off their menus after the vegetable was named a likely source of an E. Coli outbreak at McDonald’s.@molareports speaks with customers who say they fell ill after eating McDonald’s Quarter Pounder. pic.twitter.com/zPFU7DfqUy

— ABC News Live (@ABCNewsLive) October 25, 2024