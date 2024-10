«Το θέμα δεν είναι πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις»: Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το ματς με τη Ζάλγκιρις

O Ολυμπιακός λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ στη Ρόδο κόντρα στον Παναθηναϊκό, έκανε χτες (4/10) πρεμιέρα στη Euroleague, αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, όπου γνώρισε την ήττα με 82-71 και ξεκίνησε με το… αριστερό τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Σήμερα (5/10), η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ είπε την καθιερωμένη της «Kalimera» στέλνοντας το δικό της μήνυμα ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη Euroleague.

«Το θέμα δεν είναι πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις!

Ο «μαραθώνιος» της Ευρωλίγκας μόλις ξεκίνησε. Πάμε να γεμίσουμε το ΣΕΦ στην αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις (11/10, 21.15) και να «ωθήσουμε» την ομάδα μας στην πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη για τη σεζόν 2024-25!».

Kalimera! ☕️🌥️💪🏽

~ It’s not about how you start, it’s about how you finish~

🏀 Ο «μαραθώνιος» της Ευρωλίγκας μόλις ξεκίνησε. Πάμε να γεμίσουμε το ΣΕΦ στην αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις (11/10, 21.15) και να «ωθήσουμε» την ομάδα μας στην πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη για τη σεζόν… pic.twitter.com/8gzOs3gZMx

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 5, 2024