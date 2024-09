Επιδρομές σε διαμερίσματα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και στη Ρηνανία-Παλατινάτο στη Γερμανία, προκειμένου να εντοπιστούν μέλη δικτύου διακινητών μεταναστών, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα η ομοσπονδιακή αστυνομία και προχώρησε τελικά σε τέσσερις συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στη Γερμανία, περισσότεροι από 400 αστυνομικοί ερεύνησαν σήμερα 24 ακίνητα στο Μανχάιμ, στην Καρλσρούη και την πόλη Βορμς και εκτελέστηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης.

🇩🇪GERMAN POLICE MAKE HUMAN TRAFFICKING ARRESTS

4 people were arrested in raids across southwestern Germany on suspicion of human smuggling.

Authorities searched 24 properties in Mannheim, Karlsruhe, and Worms, deploying 400 officers.

The suspects allegedly smuggled migrants… pic.twitter.com/CSAjewP8Ba

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 24, 2024