Η Γη θα αποκτήσει για λίγο ένα δεύτερο φεγγάρι

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Γη θα έχει δύο φυσικούς δορυφόρους. Μην περιμένετε όμως καμιά θεαματική επιπλέον Πανσέληνο.

Το «μίνι φεγγάρι», όπως αποκαλούν οι αστρονόμοι αυτού του είδους τα σώματα, είναι στην πραγματικότητα ένας μικρός αστεροειδής που πρόκειται να αιχμαλωτιστεί προσωρινά από την βαρύτητα του πλανήτη.

Ο διαστημικός βράχος 2024 PT5, διαμέτρου περίπου 10 μέτρων, ανακαλύφθηκε μόλις στις 7 Αυγούστου από το τηλεσκόπιο ATLAS στη Χαβάη που επαγρυπνεί για εισερχόμενα διαστημικά αντικείμενα.

Ο αστεροειδής θα συμπληρώσει μια φορά από τη Γη το διάστημα 29 Σεπτεμβρίου – 25 Νοεμβρίου πριν χαθεί και πάλι στο Διάστημα, υπολογίζουν ερευνητές του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Μαδρίτης σε μελέτη που δημοσιεύεται στο Research Notes of the American Astronomical Society.

Ακόμα και με τις καλύτερες συνθήκες παρατήρησης, το αντικείμενο μετά βίας θα είναι ορατό με ένα καλό ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο, αναφέρει το EarthSky.

Η πορεία που θα ακολουθήσει το σώμα παρουσιάζεται σε προσομοίωση που ανάρτησε ο ερασιτέχνης αστρονόμος Τόνι Νταν.

Newly-discovered #asteroid 2024 PT5 is about to undergo a «mini-moon event» when its geocentric energy becomes negative from September 29 – November 25.https://t.co/sAo1qSRu3J pic.twitter.com/pVYAmSbkCF

— Tony Dunn (@tony873004) September 10, 2024