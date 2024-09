SOFTONE Cloud ERP: Μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή μέσα από απλά βήματα

Για κάθε επιχείρηση σήμερα, από μία μικρή startup μέχρι έναν τεράστιο όμιλο, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η ενοποίησή τους κάτω από ένα σύστημα που είναι άμεσα προσβάσιμο από παντού, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης μπορεί να κάνει τη διαφορά, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση πόρων. Σήμερα η πιο ολοκληρωμένη πρόταση επιχειρηματικού λογισμικού έρχεται από τη SOFTONE, μέλος του Ομίλου Olympia, η οποία προσφέρει την υπερσύγχρονη λύση μηχανογράφησης Cloud ERP Series 6.

Προσαρμογή στις μοναδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης

Η λύση της SOFTONE έρχεται για να ψηφιοποιήσει και παράλληλα να απλοποιήσει όλες τις διαδικασίες ενός οργανισμού. Αυτό δεν σημαίνει πως κάθε επιχείρηση που θα την επιλέξει θα έχει το ίδιο ακριβώς σύστημα όμως. Το SOFTONE Cloud ERP έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την ευελιξία και έτσι κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει στα μέτρα της την εγκατάσταση, επιλέγοντας τα κομμάτια που χρειάζεται βάσει των αναγκών της. Στο ERP μπορούν να ενσωματωθούν μερικές ή/και όλες οι παρακάτω λειτουργικές ενότητες:

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Εμπορική Δραστηριότητα

Παραγωγή

CRM

Reporting

Μισθοδοσία

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Διαχείριση Αποθεμάτων

Customer service

Και όπως είναι προφανές, οι ενότητες που θα επιλέξει μία επιχείρηση μπορούν να αλλάξουν όταν αυτό απαιτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, τη νομοθεσία, την επιχειρηματική στρατηγική ή οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το SOFTONE Cloud ERP εφαρμόζει ένα συνδρομητικό μοντέλο pay as you go, που επιτρέπει την εξέλιξη/επέκτασή του μαζί με την επιχείρηση, ώστε να ταιριάζει και να ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες της.

Άμεση εγκατάσταση και πρόσβαση από παντού

Η ευελιξία που απολαμβάνει μία επιχείρηση αφορά φυσικά στη χρήση και στη λειτουργικότητα του SOFTONE Cloud ERP Series 6. Πριν πούμε για αυτή, όμως, δεν μπορούμε να μη σταθούμε και στο ίδιο το αρχικό setup, το οποίο είναι από μόνο του ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η λύση της SOFTONE βασίζεται στο cloud και αυτό σημαίνει πως δεν απαιτείται επένδυση σε εξειδικευμένο hardware ούτε μεγάλο χρονικό διάστημα για τη μετάβαση στη λύση της SOFTONE. Η καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης δεν διαταράσσεται και το πέρασμα στο νέο σύστημα γίνεται απρόσκοπτα και χωρίς να χρειάζεται η εμπλοκή της ομάδας IT.

Αφού μία επιχείρηση περάσει στο SOFTONE Cloud ERP Series 6, επωφελείται από ένα ακόμα χαρακτηριστικό, την εύκολη πρόσβαση από παντού. Βασιζόμενο στην υποδομή Microsoft Azure, το SOFTONE Cloud ERP Series 6 παρέχει αδιάκοπη πρόσβαση στις υπηρεσίες του από όπου κι αν δουλεύει κανείς. Η τεχνογνωσία της Microsoft εξασφαλίζει επίσης κορυφαία προστασία για τα αρχεία των επιχειρήσεων, με συνεχείς ελέγχους ασφαλείας, αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και λειτουργία ανάκτησης δεδομένων αν αυτό χρειαστεί. Η μεταφορά του λογισμικού ERP στο cloud έρχεται με το επιπλέον όφελος των συνεχών αναβαθμίσεων. Χωρίς να αναμιχθεί κάποιος από τους ανθρώπους του IT, τμήμα το οποίο μπορεί να μην υπάρχει καν αν μιλάμε για μικρή επιχείρηση, το λογισμικό μπορεί να ενημερωθεί αυτόματα και να περάσει σε νέα έκδοση, προσθέτοντας δυνατότητες και λειτουργίες. Η επιχείρηση δεν χρειάζεται να επενδύσει χρόνο ή χρήματα για αναβαθμίσεις αλλά παραμένει πάντα ασφαλής χρησιμοποιώντας την τελευταία, πιο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.

Οφέλη που μόνο το SOFTONE Cloud ERP Series 6 μπορεί να εξασφαλίσει

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα μεταφράζονται σε απτά οφέλη για κάθε επιχείρηση. Ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες και όλα τα δεδομένα στο SOFTONE Series 6, μία επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει για παράδειγμα τη λειτουργία QlikView, που παρέχει άμεση πληροφόρηση και εργαλεία ανάλυσης έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι που λαμβάνουν τις αποφάσεις να έχουν στη διάθεσή τους ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης με τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Αυτό οδηγεί σε ταχύτερες και καλύτερες αποφάσεις, προσφέροντας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα οφέλη για την επιχείρηση. Παράλληλα, επιλέγοντας το SOFTONE Series 6 κάθε επιχείρηση μπορεί να μειώσει το κόστος εγκατάστασης και το κόστος συντήρησης του επιχειρηματικού λογισμικού της, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό της κόστος και απελευθερώνοντας οικονομικούς πόρους που μπορούν να διοχετευθούν σε άλλους τομείς.

SOFTONE Cloud ERP: Η κορυφαία πρόταση

Η λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την ασφάλεια, την αμεσότητα εγκατάστασης και την ευέλικτη διαμόρφωση που προσφέρει, κατατάσσουν το SOFTONE Cloud ERP Series 6 ως την κορυφαία επιλογή επιχειρηματικού λογισμικού σήμερα!