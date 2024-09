Νέες, ωραίες και επιτυχημένες: Οι pop stars που μπήκαν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων

Η Σελένα Γκόμεζ είναι πολλά πράγματα: ηθοποιός, τραγουδίστρια, παρουσιάστρια μαγειρικής εκπομπής, influencer, επιχειρηματίας και παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών. Πλέον η πρωταγωνίστρια του «Only Murders in the Building» μπορεί να προσθέσει άλλον έναν τίτλο στο βιογραφικό της: δισεκατομμυριούχος. Σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του Bloomberg, η 32χρονη είναι μια από τις νεότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες δισεκατομμυριούχους της Αμερικής.

Η Σελένα Γκόμεζ έχει συγκεντρώσει μια περιουσία αξίας 1,3 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το 80% του πλούτου της προέρχεται από την εταιρεία καλλυντικών Rare Beauty, την οποία ίδρυσε πριν από πέντε χρόνια και στην οποία διατηρεί μερίδιο αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων. Επιπλέον, αντλεί έσοδα από την καριέρα της στην υποκριτική και το τραγούδι και τις συνεργασίες της ως brand ambassador με μεγάλες επωνυμίες όπως οι Coach, Louis Vuitton και Puma. Μόνο από τη σειρά «Only Murders in the Building», η οποία ανανεώθηκε πρόσφατα για πέμπτο κύκλο, η ηθοποιός πληρώνεται τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν.

«Η Σελένα δεν είναι απλώς μια ποπ σταρ», είπε στο Bloomberg η Στέισι Τζόουνς, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Hollywood Branded, ενός πρακτορείου branding με έδρα το Λος Άντζελες. «Είναι μια πολύπλευρη επιχειρηματίας με διαφορετικές εισοδηματικές ροές που συμβάλλουν στην εντυπωσιακό καθαρό εισόδημά της». Η Σελένα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης, καθώς πολλές σταρ όπως η Κάιλι Τζένερ, η Ριάνα, και η Τέιλορ Σουίφτ έχουν καταφέρει να φτάσουν ή να πλησιάσουν το δισεκατομμύριο, όχι μόνο μέσω της καλλιτεχνικής τους καριέρας, αλλά και με την επιτυχία τους στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι εταιρείες καλλυντικών, μόδας και προϊόντων ομορφιάς γίνονται πλέον το κύριο μέσο για την συσσώρευση πλούτου, με τη γενιά των γυναικών επιχειρηματιών να εκμεταλλεύεται τις μεγάλες δυνατότητες της παγκόσμιας αγοράς.

Σελένα Γκόμεζ: Από παιδί μεταναστών, δισεκατομμυριούχος στα 32 της

Η Σελένα Γκόμεζ, μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, έχει μια ιστορία που εμπνέει και συγκινεί. Γεννημένη το 1992 στο Grand Prairie του Τέξας, είναι κόρη του Μεξικανού μετανάστη Ρικάρντο Τζόελ Γκόμεζ και της Ιταλοαμερικανίδας, Αμάντα Τίφι. Η μητέρα της ήταν μόλις 16 ετών όταν την γέννησε, και παρόλο που αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, η οικογένεια παρέμεινε ενωμένη και αγωνίστηκε για ένα καλύτερο μέλλον.

Από μικρή ηλικία, η Σελένα έδειξε μια έμφυτη κλίση προς την υποκριτική και το τραγούδι. Το 2002 έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στην εμβληματική παιδική σειρά «Barney & Friends», ενω το 2004, ανακαλύφθηκε από το Disney Channel. Μέσα από τις guest εμφανίσεις της στις σειρές «The Suite Life of Zack & Cody» και «Hannah Montana», κατάφερε να εδραιωθεί στο νεανικό αμερικανικό κοινό και να αποδείξει στους παραγωγούς της Disney ότι αξίζει να πρωταγωνιστήσει στη δική της σειρά. Αυτό συνέβη το 2007 όταν κέρδισε τον ρόλο της Alex Russo στο «Wizards of Waverly Place». Ο ρόλος ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της αφού η Russo όπως και η Gomez ήταν μια όμορφη και σπιρτόζα έφηβη Ιταλομεξικανικής καταγωγής.

Το 2009, δημιούργησε το συγκρότημα «Selena Gomez & the Scene» και η μουσική καριέρα της εκτοξεύθηκε. Με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Love You Like a Love Song», η Γκόμεζ έγινε γρήγορα μία από τις πιο αγαπημένες ποπ τραγουδίστριες για το εφηβικό κοινό και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μουσικής βιομηχανίας. Λίγα χρόνια αργότερα, αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα με επιτυχίες όπως το «Kill’em with Kindness», «The Heart Wants What It Wants», «Same Old Love», «Good for you» και «We Don’t Talk Anymore».

Ακολούθησαν πιο ώριμοι ρόλοι σε ενήλικα projects όπως η ταινία «Spring Breakers», όπου πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Βανέσα Χάντζενς και του Τζέιμς Φράνκο. Παράλληλα, η επιτυχία της δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική και την υποκριτική, αλλά επεκτάθηκε και στην παραγωγή τηλεοπτικών σειρών. Ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής, July Moon Productions, και ανέπτυξε πολλές επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως το «13 Reasons Why» και το «Only Murders in the Building».

Πέραν από τις επαγγελματικές της επιτυχίες, η Σελένα Γκόμεζ είναι επίσης γνωστή για την επικοινωνιακή της δεινότητα, αφού συχνά μοιράζεται ευάλωτες στιγμές με το κοινό της και μιλά ανοιχτά για τα προβλήματα της υγείας της. Το 2013, διαγνώστηκε με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το 2016 να αναγκαστεί να σταματήσει προσωρινά την καριέρα της και να ακυρώσει το υπόλοιπο της περιοδείας Revival Tour, λόγω κατάθλιψης.

Το 2017 χρειάστηκε να υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, το οποίο παρέλαβε από τη στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Φράνσια Ράισα. Το 2018, μπήκε σε ψυχιατρική κλινική λόγω κατάθλιψης. Όπως έχει περιγράψει, αυτή ήταν μία από τις σκοτεινότερες περιόδους της ζωής της. Χρειάστηκε να διακόψει τις δημόσιες εμφανίσεις για τρεις μήνες και συνέχισε να μπαινοβγαίνει συστηματικά σε ψυχιατρικές κλινικές μέχρι τις αρχές του 2019. Τον Απρίλιο του 2020, σε συνέντευξή της με τη Μάιλι Σάιρους, αποκάλυψε πως πάσχει από διπολική διαταραχή.

Μέσα από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, η Σελένα διατήρησε μια αφοσιωμένη βάση θαυμαστών και χρησιμοποίησε τη φωνή της για να υποστηρίξει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η ψυχική υγεία και η ενδυνάμωση των γυναικών. Η πλατφόρμα της στο Instagram, με εκατομμύρια ακολούθους, της δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους νέους και να προάγει θετικά μηνύματα. Σήμερα, στα 32 της, η Σελένα Γκόμεζ έχει καταφέρει να γίνει δισεκατομμυριούχος, καθιστώντας την μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο της ψυχαγωγίας.

Όλο και περισσότερες νεαρές δισεκατομμυριούχοι

Η προσθήκη της Σελένα Γκόμεζ στη λίστα με τις νεαρότερες αυτοδημιούργητες δισεκατομμυριούχους, φέρνει στο μυαλό άλλες celebrities που έχουν καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους μέσα από τα επιχειρηματικά τους βήματα.

Κάιλι Τζένερ: Self-made ή μύθος;

Η Κάιλι Τζένερ, μία από τις πιο γνωστές νέες δισεκατομμυριούχους, έχει επικριθεί έντονα για τον χαρακτηρισμό της ως «self-made» (αυτοδημιούργητη). Παρά το γεγονός ότι το 2019 το περιοδικό Forbes την ανέδειξε ως τη νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο, το 2020 το ίδιο περιοδικό αναθεώρησε τη θέση του, αναφέροντας ότι οι πληροφορίες που είχε μοιραστεί η ομάδα της Τζένερ σχετικά με το οικονομικό της στάτους ήταν υπερβολικές και ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν δισεκατομμυριούχος – τουλάχιστον όχι εκείνη τη χρονιά. Η επιτυχία της προήλθε από τη σειρά καλλυντικών Kylie Cosmetics, αλλά το γεγονός ότι η οικογένεια Καρντάσιαν – Τζένερ ήταν ήδη εξαιρετικά εύπορη και διάσημη, έχει εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο είναι πραγματικά «αυτοδημιούργητη».

Ριάνα: Επιτυχία και διαφορετικότητα

Η Ριάνα, γνωστή για τη μουσική της καριέρα, έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως μέσω της επιχείρησής της Fenty Beauty, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία λόγω της συμπερίληψής της, προσφέροντας καλλυντικά για κάθε τύπο και απόχρωση δέρματος. Επιπλέον η ποπ σταρ από τα Μπαρμπέιντος, με την εταιρεία μόδας και εσωρούχων Savage X Fenty, κατάφερε να δημιουργήσει προϊόντα που απευθύνονται σε ποικίλους σωματότυπους και να ανατρέψει τις παραδοσιακές νόρμες της βιομηχανίας μόδας.

Τέιλορ Σουίφτ: Από την κάντρι στην ποπ κι από εκεί στην κορυφή

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι μία από τις πιο γνωστές καλλιτέχνιδες παγκοσμίως, με εκτιμώμενη περιουσία περίπου 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Γεννημένη το 1989, στα 34 της χρόνια, έχει γράψει το δικό της κεφάλαιο στη μουσική βιομηχανία του 21ου αιώνα, κυρίως μέσω του δυναμικού storytelling της, που την καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες στιχουργούς της γενιάς της.

Είναι γνωστή για τις κορυφαίες πωλήσεις άλμπουμ, τη δυνατότητά της να γεμίζει τις μεγαλύτερες αρένες του κόσμου σε κάθε συναυλία της, τις επιτυχίες της στα charts και τις καινοτόμες στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί. Η Τέιλορ έχει κερδίσει αμέτρητα βραβεία και διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων 14 Grammys, και έχει δημιουργήσει ένα από τα σημαντικότερα και πιο πιστά fanbases παγκοσμίως.

* Πηγή: Grace