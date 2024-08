Leopard print: H επιστρόφη του στα σύνολα της πόλης

Ίσως ένα από τα πιο δυναμικά μοτίβα στην βιομηχανία της μόδας για γυναίκες που θέλουν να αποπνέουν αυτοπεποίθηση, το leopard print επιστρέφει. Κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορία της μόδας , ανακαλύπτουμε πως το συγκεκριμένο μοτίβο έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του 1920-όχι βέβαια στο βαθμό που είναι τώρα-με κομβικό σημείο, την New Look collection του 1947 του Christian Dior.

«Για να φορέσεις leopard print πρέπει να έχεις ένα είδος θηλυκότητας, η οποία να είναι λιγάκι σοφιστικέ. Αν είσαι δίκαιη και γλυκιά, δεν το φοράς.» έγραψε ο σχεδιαστής στο βιβλίο του The Little Dictionary of Fashion .

Από τότε ο κόσμος της μόδας έχει ιδιαίτερη σχέση, με αυτό το print. Είναι ένα μοτίβο που συνδέθηκε με την πολυτέλεια αλλά και την υπερβολή, την δεκαετία του ’60 μια εμφάνιση της πρώην Πρώτης κυρίας Τζάκι Κένεντι μ’ ένα γούνινο παλτό, προκάλεσε ακούσια μείωση του πληθυσμού των ζώων.

Ευτυχώς σήμερα ενισχύθηκε η οικολογική συνείδηση της μόδας και το συναντάμε σε faux παραλλαγές που είναι εξίσου εντυπωσιακές. Άλλα την ίδια δεκαετία υιοθετήθηκε και από τους ροκ σταρς της εποχής και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό από τους άντρες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους David Bowie,Rod Stewart, Freddie Mercury, Keith Richards. Μετά ήρθαν τα ‘90s που σηματοδότησαν τη κυριαρχία του με θρυλικές εμφανίσεις των Naomi Campbel, Kate Moss καθώς και της Scary Spice (Mel B.)

Η ευελιξία του το κάνει σχεδόν ουδέτερο και λειτουργεί σαν χαμαιλέοντας, όσες σεζόν και αν περάσουν συνδυασμένο είτε σε πολύ κομψά σύνολα , καθώς και στην ροκ του εκδοχή του. Πρωταγωνιστής στα βίντεο των fashion girl του tik tok και του Instagram διακρίνουμε την πολυμορφία του όσον αφορά τους εν δυνάμει συνδυασμούς του με μαύρο, λευκό , neutrals, Bold colors, εμπριμέ, ριγέ, denim, έχει πια αποκτήσει το χαρακτήρα του κλασικού.

Το Leopard print είναι μια τάση που μπορεί να φορεθεί χειμώνα – καλοκαίρι και ειδικά τη σεζόν Fw24-25, επανέρχεται δυναμικά.

Marks & Spencer Rixo, Notos

Mango Ganni

Jacquemus Gianvito Rossi

H&M Massimo Dutti

Zara H&M

Etoile Marant Tods

Roberto Gavalli, Eponymo Oscar de la Renta

IRO, notos Tom Ford

Alaia Gianvito Rossi

Πηγή: GRACE